Alexander Stubb: Hallitus on pärjännyt oikein hyvin

Entinen pääministeri ei kaipaa takaisin kotimaan politiikkaan.

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb vieraili lauantaina kokoomuksen puoluekokouksessa. Entinen pääministeri ja puoluejohtaja totesi, ettei hänellä ole ikävä takaisin päivänpolitiikkaan.

– Se kahdeksan vuotta oli hienoa aikaa, mutta toki myös hyvin vaikeaa, Stubb sanoi medialle.

Hän antoi tukensa puolueen nykyiselle puheenjohtajalle Petteri Orpolle.

– Mielestäni Petteri on hanskannut hommat oikein hyvin. Puoluejohtajana oleminen on vaikea homma ja sote on tottakai iso päätös. Petteri on ollut mielestäni oikein hyvä puheenjohtaja, paljon parempi kuin minä.

Stubbin mielestä tämänhetkistä poliittista tilannetta on vaikea verrata aikaan, jolloin hän toimi puoluejohtajana.

– Ne olivat vähän erilaisia aikoja. Siinähän oli noin kymmenen kuukauden pääministerijakso, sitten isot vaalit ja hallitusohjelma, Stubb pohti.

Vuoden 2015 eduskuntavaalit olivat kokoomuksen kannalta haastavat, mutta Stubb kertoi olevansa edelleen tyytyväinen lopputulokseen.

– Jos katsotaan kokonaispakettia, niin hyvältähän tämä loppujen lopuksi näyttää. Vaaleissa tulimme kakkoseksi ja saimme hyvän hallitusohjelman.

– Hallitusohjelmahan on toteutumassa tällä hetkellä, jos katsotaan työllisyystavoitetta ja velkaantumisen taittumista. Mielestäni [hallituspuolueiden puheenjohtajat] ovat pärjänneet oikein hyvin, Stubb sanoi.

Talous on jälleen kasvussa

Stubb kamppaili Petteri Orpon ja Elina Lepomäen kanssa puolueen puheenjohtajuudesta kesäkuussa 2016 pidetyssä puoluekokouksessa. Hän ei ole jäänyt harmittelemaan kisan lopputulosta.

– Tunnelmat ovat oikein hyvät, toki silloin jännitti paljon enemmän. Puheenjohtajakilpailun jälkeen tuli aika helpottunut olo. On mukavaa tulla tänne tapaamaan ystäviä ja katselemaan asioita vähän sivummalta.

– Itse olen joskus punninnut, että koittaa joko vapaus tai vastuu. Ja viimeiset kaksi vuotta ovat olleet pelkkää vapautta. Ja aika paljon onneakin, Stubb pohti.

– Voi pilke silmäkulmassa sanoa, että aloittaessani kaikki oli päin hemmettiä. Kun lopetin, niin talous oli jälleen kasvussa. Hyvä näin.