Alexander Stubb: Rene Faselin siirtyminen Venäjälle häpeällistä

Entinen pääministeri Alexander Stubb arvostelee voimakkaasti kansainvälisen jääkiekkoliiton entisen puheenjohtajan René Faselin siirtymistä jääkiekkoliiga KHL:n kehitystehtäviin Venäjälle.

– René Faselin väitetään nyt työskentelevän KHL:ssä. Hän on häpeäksi kansainväliselle jääkiekkoperheelle. Jos uutinen vahvistetaan, EU:n pitäisi asettaa hänet pakotelistalle, Alexander Stubb tviittaa.

– Hän ei ole missään tapauksessa tervetullut (jääkiekon) MM-kisoihin Suomessa.

Monien ulkomaisten pelaajien kerrotaan lähteneen KHL:stä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi.

Fasel toimi kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtajana vuodesta 1994 vuoteen 2021.

Hänellä tiedetään olevan läheiset välit Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

Former President of the @IIHFHockey, René Fasel, is now allegedly working for @khl_eng. He is a disgrace to the global ice-hockey family. If news confirmed, the EU should put him on the sanctions list. Under no circumstance welcomed to World Champs in Finland in May.

— Alexander Stubb (@alexstubb) March 17, 2022