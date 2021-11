Alexander Stubb: EU:n tulisi kulkea käsi kädessä USA:n kanssa

EU voisi pyrkiä välittäjäksi Yhdysvaltojen ja Kiinan välille, esittää entinen pääministeri Alexander Stubb. Poliittisen uransa aikana Stubb toimi niin ulko- kuin pääministerinä, ja tätä nykyä hän työskentelee EU-yliopiston professorina Firenzessä.

Stubb pohtii geopolitiikan suurta kuvaa Twitterissä.

EU-politiikan tuntijana tunnettu Stubb kehottaa unionia astumaan ”geopoliittiseen peliin”, missä kaikki energiasta informaatioon on aseistettu. Sodan ja rauhan välinen raja on hämärtynyt, ex-pääministeri arvioi.

– Elämme nyt kolminapaisessa maailmassa, joka pyörii Kiinan, USA:n ja EU:n ympärillä, joista kaikilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Tämä ei tarkoita, etteikö muillakin olisi tapauskohtaista merkitystä, Stubb kirjoittaa.

Uusi geopoliittinen aika ei ole Stubbin mukaan tehnyt sotilaallista voimaa merkityksettömäksi, mutta se ei myöskään ole ainoa vallan väline.

– EU:n kuuluisi pelata geopoliittista peliä ja nousta Kiinan ja USA:n väliseksi vakauttajaksi. Tämä ei poissulje läheistä transatlanttista kumppanuutta, Stubb hahmottelee EU:n roolia.

– EU:n tulisi kulkea käsi kädessä USA:n kanssa, kääntämättä selkäänsä Kiinalle. Yhteistyö ja dialogi, ei irrottautumista.

2. We live in a in a new geopolitical world where everything is weaponised – energy, information, technology, trade and currency. The line between war and peace is blurred. Military matters, but is not the only element of power.

3. The EU should play the geopolitical game and become the great stabiliser between China and the US. This is does not exclude a close Transatlantic partnership. The EU should hold the hand of the US but not turn its back on China. Cooperation and dialogue, not decoupling.

