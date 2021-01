Alexander Stubb: En pidä Twitterin linjauksesta

Entinen europarlamentaarikko ja pääministeri, professori Alexander Stubb (kok.) ei ole tyytyväinen siihen, että Twitter sulki pysyvästi Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin henkilökohtaisen käyttäjätilin.

– Minä pidän Twitteristä. Minä en pidä Donald Trumpista. Minä pidän sananvapaudesta. Minä en pidä Twitterin päätöksestä antaa DT:lle porttikielto. Demokratiassa valitut edustajat asettavat rajat lainsäädännön kautta. Tuomioistuimet, ei sosiaalisen median alustat, päättävät, milloin rajoja on rikottu, Stubb tviittaa.

– Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että käyttäjätili jäädytetään tai Twitter osoittaa tviitissä esiintuodun tiedon kyseenalaiseksi tai vääräksi, mutta oikeuslaitoksen pitäisi päättää pysyvästä porttikiellosta, ei pörssiyhtiön.

Stubb kuitenkin toteaa maailman olevan parempi, rauhallisempi ja sivistyneempi paikka ilman Donald Trumpin tviittejä.

I like @Twitter. I do not like Donald Trump. I like free speech. I do not like Twitter’s decision to ban DT from its platform. In a democracy legislation, by elected representatives, sets the boundaries. Courts, not social media platforms, decide when those boundaries are broken.

— Alexander Stubb (@alexstubb) January 12, 2021