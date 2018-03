Alexander Stubb AL:lle: Brexit ja Donald Trump muuttivat kaiken

Entisen pääministerin mukaan maailmanpolitiikkaan on syntynyt valtatyhjiö.

Suomen entinen pääministeri, Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb nimeää Aamulehden haastattelussa kolme käännekohtaa maailmanpolitiikassa.

Ensimmäisenä hän mainitsee toisen maailmansodan päättymisen.

–Sen jälkeen kansainvälisiä instituutioita syntyi kuin sieniä sateella: Maailmanpankki, YK, Nato, Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, josta kehittyi EU, ja GATT ja sen pohjalta myöhemmin Maailman kauppajärjestö WTO. Ne toimivat kylmän sodan, kauhun tasapainon ja kaksinapaisen maailman kehikkona

Stubbin mukaan toinen käännekohta on Berliinin muurin murtuminen.

– Vuosi 1989 on määritellyt henkilökohtaisen urani ja ideologiani. Aloitin 21-vuotiaana opiskeluni. Syntyi toivon aikakausi, kun Nelson Mandela vapautettiin ja Václav Havel vei eteenpäin samettivallankumousta. Kuuskytlukulaisena olen saanut elää vapauden ja kansainvälisyyden hienoa aikaa koko aikuisikäni.

Stubb kertoo, että maailmanpolitiikassa eletään parhaillaan kolmannen järistyksen aikaa.

–Brexit ja Donald Trumpin valinta muuttavat kaiken uudestaan ja huolestuttavasti. Näemme anglosaksisen maailman murentuvan, emmekä tiedä, mihin se johtaa.

–Arvaamattomuus oli Vladimir Putinin yksinoikeus. Nyt arvaamattomin poliitikko maailmassa on Trump, emmekä tiedä, mikä edes on totta ja mikä tarua, hän kertoo.

Stubbin mukaan maailmanpolitiikkaan on syntynyt valtatyhjiö, jonka Eurooppa voi täyttää.

– Kauppapolitiikassa ja arvoissa unioni on täyttänyt valtatyhjiön. EU on maailman suurin talousblokki, jolla on sananvaltaa. Kaksi henkilöä vie eteenpäin länsimaisia arvoja. Angela Merkel on vakauden perikuva ja Emmanuel Macron raikas tuulahdus kansainvälisyyttä, Stubb sanoo.