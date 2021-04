Aleksei Navalnyin terveydentila heikkenee entisestään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vangitun oppositioaktivistin jaloista ja käsistä katoaa tunto.

Vangitun oppositioaktivisti Aleksei Navalnyin terveydentila on heikentynyt entisestään, kertoo BBC.

Navalnyillä on ollut jo aiemmin kipuja selässä ja jaloissa. Hänen jaloistaan on kadonnut tunto, ja nyt sama ongelma on levinnyt käsiin.

Hänen lakimiehensä Vadim Kobzevin mukaan Pokrovin vankileirillä rangaistustaan suorittavalla Navalnyillä on diagnosoitu kaksi välilevypullistumaa selkärangassa.

Navalnyi aloitti viime viikolla syömälakon. Hän vaatii parempaa hoitoa akuutin selkä- ja jalkakivun vuoksi.

– Aleksei kävelee itse. Kävely tuottaa kipua. On erittäin huolestuttavaa, että sairaus selvästi etenee, mikä ilmenee tunnottomuutena jaloissa, kämmenissä ja ranteissa, Kobzev toteaa Twitterissä.

Kobzev tapasi Navalnyin keskiviikkona.

Navalnyi siirrettiin aikaisemmin tällä viikolla vankileirin potilasosastolle hengitystiesairauteen viittaavien oireiden vuoksi. Hän oli valittanut jatkuvasta yskästä ja kuumeesta.

Kobzevin mukaan Navalnyin paino putoaa kilon päivässä syömälakon vuoksi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto pitää Navalnyin vangitsemisen perusteita poliittisina ja vaatii hänen välitöntä vapauttamistaan.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan Navalnyin olosuhteet vankileirillä vastaavat kidutusta, joka voi johtaa hänen kuolemaansa.

Navalnyin lakimiesten mukaan vankileirillä ei ole lääkäreitä, ja potilasosastoa pyörittää yksi ensihoitaja.

Venäjän vankilaviranomainen kiisti viime viikolla Navalnyin väitteet siitä, että hän ei saa kunnollista hoitoa. Viranomaisen mukaan hän on saanut ”kaiken tarvittavan lääkinnällisen avun oireiden mukaisesti”.

