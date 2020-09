”Aleksei Navalnyin murhahanke kertoo Kremlin rappiosta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän vallanpitäjät ovat tutkijan mukaan muuttuneet aiempaa pelokkaammiksi.

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyita vastaan tehty murhayritys paljastaa venäläistutkija Aleksandr Baunovin mielestä presidentti Vladimir Putinin luoman autoritaarisen järjestelmän alennustilan.

– Kuka ikinä onkaan iskun takana, ajatuksena on saattanut olla, että vihollinen selustassa on liian vaarallinen asia tilanteessa, jossa taistelu Valko-Venäjän kohtalosta ulkomaisia – läntisiä – vihollisia vastaan on todennäköisesti alkamaisillaan, Baunov sanoo Moskovan Carnegie-keskuksen julkaisemassa artikkelissa.

– Riippumatta siitä, tekikö tai kuittasiko presidentti Vladimir Putin päätöksen henkilökohtaisesti, episodi nostaa valokeilaan Venäjän autoritaarisen järjestelmän rapautumisen osoittaessaan, että vallanpitäjät – tai osa heistä – pitävät välttämättömänä mennä tavanomaisia valtiollisen propagandan, vaalivilpin, poliittisen teknologian ja kohdistetun ei-tappavan sorron keinoja pidemmälle, hän toteaa.

Putinia ankarasti arvostelleet toimittaja Anna Politkovskaja ja oppositiojohtaja Boris Nemtsov murhattiin ampumalla. Yritys tappaa Aleksei Navalnyi sotilaskäyttöön tarkoitetulla hermomyrkyllä oli keinona huomattavasti sofistikoidumpi. Siksi sitä ei voida Baunovin mukaan uskottavasti laittaa yli-innokkaiden Putinin hännystelijöiden – esimerkiksi tshetsheenien – tiliin, kuten monessa muussa tapauksessa on pyritty tekemään.

Aiemmissa korkean profiilin myrkytystapauksissa kohteina ovat olleet Aleksandr Litvinenkon ja Sergei Skripalin kaltaiset entiset vakoojat. Heitä Venäjän nykyjohto ja tiedustelukoneisto ovat pitäneet pettureina, jotka ansaitsevat kuoleman.

– Navalnyin myrkyttäminen eliminoi Putinin aiemmin tekemän eron vihollisten ja petturien välillä. Ensin mainittujen on katsottu ansaitsevan kunnioitusta. Jos tämä jakolinja pyyhitään pois, vaikuttaa siltä, että vallanpitäjät – varmasti ainakin kovimman linjan edustajat – tuntevat itsensä uhatummiksi kuin milloinkaan ennen, Baunov arvioi.