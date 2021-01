”Aleksei Navalnyin kohtelu jakaa Venäjän johtoa”

Osa eliitistä pitää turvallisuuskoneiston kylmäverisiä otteita uhkana maan vakaudelle.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin elokuinen murhayritys ja hänen äskettäinen vangitsemisensa kertovat nimekkään politiikan tutkija Tatiana Stanovajan mukaan syvistä näkemyseroista presidentti Vladimir Putinin ympärille ryhmittyneen Venäjän eliitin keskuudessa.

– Venäjän johdon piirissä on kolme keskeistä koulukuntaa suhteessa Navalnyiin, Venäjän sisä- ja ulkopolitiikan analyysiin keskittynyttä R.Politik-projektia johtava Stanovaja sanoo Moskovan Carnegie-keskuksen julkaisemassa artikkelissa.

– Ensimmäinen – ja ylivoimaisesti vahvin – on Venäjän hallitsemattomasti paisuvaa turvallisuuskoneistoa pyörittävien silovikien yksinkertainen kovan linjan lähestymistapa. He ovat jo pitkään pitäneet Navalnyia uhkana Putinin hallinnolle, mutta nyt hänestä on tullut myös vihollinen, joka on näyttävästi tuhottava – vähintäänkin poliittisesti, hän toteaa.

Silovikit viis veisaavat hänen mukaansa Venäjän kansainvälisestä imagosta tai tavallisten kansalaisten mielipiteistä ja suosivat kylmäverisiä ja häikäilemättömiä sotilasoperaation kaltaisia otteita.

Vaarallisempi kuin Navalnyi

Toista koulukuntaa edustaa Stanovajan mukaan presidentinhallinnon tiimi, joka vastaa Venäjän sisäpoliittisesta tilanteesta.

– Heidän kannaltaan olisi ollut parasta, että Navalnyi olisi vain pysytellyt Saksassa. He eivät halua olla osallisina toimissa, jotka kirvoittavat todennäköisesti protesteja, kärjistävät kytevää konfliktia viranomaisten ja venäläisen yhteiskunnan edistyksellisempien ryhmien välillä tai kasvattavat pandemian seurausten ja syksyisiin duuman vaaleihin valmistautumisen taakkaa, hän sanoo.

Presidentinhallinnon virkamiehet on hänen mukaansa kuitenkin sysätty yhä totaalisemmin syrjään kaikessa, mikä koskee Putinin vastaista oppositiota. Poliittisten riskien siedettävyyttä eivät enää arvioi Kremlin asiantuntijat, vaan Venäjän turvallisuuspalvelu.

Kolmas ajatussuunta muodostuu Stanovajan mukaan valtionyhtiöiden, teollisuusjättien ja pankkien avainhenkilöistä, jotka toivovat, että uusi vastakkainasettelun aalto suhteessa länteen olisi vältettävissä.

– Jotkut tämän Venäjän eliitin läpileikkauksen jäsenistä ovat oikeutetusti huolestuneita siitä, että tapa, jolla Kreml Navalnyia kohtelee, saattaa osoittautua hallinnon vakauden kannalta jopa vaarallisemmaksi kuin Navalnyi itse, hän toteaa.