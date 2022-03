Aleksei Navalnyille yhdeksän vuotta lisää vankeutta, näin hän kommentoi

Vangittu venäläinen korruptionvastustaja ja oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi sai tänään yhdeksän vuoden vankeustuomion petoksesta ja tuomioistuimen halventamisesta. Syytteitä pidetään yleisesti täysin poliittisina.

– Yhdeksän vuotta. Noh, kuten lempisarjassani The Wiressä sanotaan: ”Istut vain kaksi päivää. Päivän, jona astut sisään ja päivän jona vapaudut”. Minulla oli jopa t-paita tällä sloganilla, mutta vankila takavarikoi sen, koska tekstiä pidettiin ääriajatteluna, Aleksei Navalnyi kommentoi tuomiota Twitter-tilillään.

Navalnyi istuu parhaillaan venäläisellä vankileirillä kahden ja puolen vuoden tuomiota väitetyistä ehdonalaisrikkomuksista.

Venäjä-asiantuntija ja Venäjän politiikkaan keskittyvän Riddle-verkkomedian perustaja Anton Barbashin toteaa Twitterissä Aleksei Navalnyin kohtalon olevan osa vastausta siihen kysymykseen, miksi venäläiset eivät ole pystyneet pysäyttämään presidentti Vladimir Putinia ennen sotaa.

– Kreml yritti ensin tappaa venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin. Sitten he vangitsivat hänet ja pakottivat muut pakenemaan ulkomaille. Toinen opposition johtaja, Boris Nemtsov, murhattiin vuonna 2015, Barbashin muistuttaa.

Aleksei Navalnyi myrkytettiin Siperiassa elokuussa 2020. Murhayrityksestä vastasi laajan todistusaineiston perusteella Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n myrkkyjen käyttöön ja attentaatteihin erikoistunut ryhmä. Siihen kytkettyjä FSB:n upseereita on sittemmin liitetty muihinkin epäiltyihin myrkytystapauksiin Venäjällä Verkkouutiset on kertonut FSB:n myrkkymiehistä muun muassa tässä jutussa.

