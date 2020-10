Aleksei Navalnyi: Vladimir Putinin myrkkyohjelma paljastui

Oppositiovaikuttajan mukaan Venäjän presidentti on protestien ympäröimä.

Berliinissä toipuva Aleksei Navalnyi sanoo amerikkalaisen CBS Newsin 60 minutes -ohjelmassa (video alla) olevansa varma siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin oli hänen myrkytyksensä takana.

Venäläinen oppositiovaikuttaja Navalnyi yritettiin surmata elokuussa venäläisellä Novitshok-perheen hermomyrkyllä. Kyseessä on harvinainen ja erittäin tappava kemiallinen ase. Kreml on kiistänyt syytökset siitä, että sillä olisi ollut jotain tekemistä myrkytyksen kanssa. Venäjän johto on muun muassa väittänyt myrkytystä länsimaisten tiedustelupalvelujen provokaatioksi.

– He kiistävät kaiken, koska tämä [myrkytys] merkitsee, että heillä on yhä tätä Novitshokia. Se tarkoittaa sitä, että he eivät vain riko sitä [kemiallisten aseiden kieltosopimusta] säilyttämällä ainetta. He myös kehittävät sitä edelleen, Aleksei Navalnyi sanoo.

Myrkytyksessä käytettyä ainetta on epäilty uudeksi Novitshok-aineeksi.

– Tämä todistaa, että Putinilla on valitettavasti uusi ohjelma tällaisten uudenlaisten kemiallisten aseiden kehittämiseksi, Navalnyi toteaa.

Novitshokia käytettiin myös Britannian Salisburyn myrkkyiskussa. Se paljastui Venäjän sotilastiedustelu GRU:n operaatioksi.

Aleksei Navalnyin mukaan Vladimir Putin suosii myrkkyjä pelotevaikutuksen vuoksi.

– Laukauksia ei kuulu ja kuolet jälkiä jättämättä parissa tunnissa. Se on karmivaa – ja Putin nauttii siitä.

Aleksei Navalnyin mukaan Venäjän presidentti halusi hänet hengiltä korruptiopaljastusten vuoksi. Oppositiopoliitikko on tullut vuosien saatoksi tunnetuksi etenkin näyttävistä videoista, joilla käydään seikkaperäisesti läpi Venäjän valtaeliitin salattuja omaisuuksia.

– Tämä on erityistä Vladimir Putinissa. Hän on hulluna rahaan, omiin rahoihinsa – siihen, että hänen perheensä on rikas. Hänen ystävänsä, kuten kaikki ne, jotka palvelivat hänen kanssaan KGB:ssä, he ovat kaikki miljardöörejä. Siksi korruptiota vastaan taisteleminen merkitsee, että hänen on taisteltava minua vastaan.

Navalnyi kytkee myrkytyksen Venäjän Kaukoidän Habarovskissa jo kuukausia jatkuneisiin mielenosoituksiin.

– Vaikka hän [Putin] kontrolloikin poliisia, tuomareita, tuomioistuimia, mediaa ja kaikkea, ymmärtää hän silti olevansa protestien ympäröimänä. Ja tämä liikehdintä vain kasvaa. Siksi hän päätti turvautua äärimmäisiin keinoihin.