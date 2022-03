Aleksei Navalnyi: Venäläisten tuki sodalle ratkaisee maan aseman tällä vuosisadalla

Toisinajattelija teetti pienen mielipidemittauksen.

Venäläisten tuki Ukrainan sodalle määrittelee maan aseman tällä vuosisadalla, toteaa vangittu venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi.

– Se, tukevatko venäläiset tosissaan (presidentti Vladimir) Putinin Ukrainaa vastaan käymää kamalaa sotaa, on poliittisesti äärimmäisen tärkeä asia. Vastaus tähän kysymykseen määrittää pitkälti Venäjän paikan 2000-luvun historiassa, hän sanoo Twitterissä.

– Se on asia erikseen, jos Putin tappaa ukrainalaisia siviileitä ja tuhoaa elämän kannalta kriittistä infrastruktuuria Venäjän kansan hyväksynnällä. On kuitenkin aivan eri asia, jos yhteiskunta ei tue Putinin veristä hanketta.

Navalnyi kertoo hänen korruption vastaisen järjestönsä teettäneen neljä nopeaa ja erittäin lyhyttä mielipidemittausta verkossa (jutun alla). Jokaisessa kyselyssä oli 700 osallistujaa Moskovasta. Tutkimusten otokset painotettiin iän ja sukupuolen mukaan. Tutkimusaineisto kerättiin 25.2-3.3.2022.

– Voimme havaita nopeita muutoksia arvioitaessa Venäjän roolia sodassa. Venäjää hyökkääjänä pitävien vastaajien osuus kaksinkertaistui, kun taas Venäjää ”rauhantekijänä” pitävien osuus puolittui, Navalnyi kertoo.

– Vaikka moni syyttää edelleen länsimaita sodan käynnistämisestä, Ukrainaa syyllisenä pitävien vastaajien määrä putosi puoleen. Samaan aikaan Venäjää syyttävien osuus nousi 14 prosentista 36 prosenttiin.

Navalnyin mukaan niiden vastaajien, jotka eivät uskoneet sodasta aiheutuvan seurauksia, lukumäärä oli niukka hyökkäyksen alusta lähtien ja laski edelleen viikon aikana.

– Ja lopuksi, enemmistö kannattaa neuvotteluja, rauhaa ja tämän kahden veljeskansan sodan mahdollisimman nopeaa lopettamista.

Navalnyi korostaa, että kyseessä ei ole valtakunnallinen kysely.

– Emme tiedä näiden lukujen ja koko maan väestön välistä suhdetta. Kuitenkin neljän tutkimusaallon suorittaminen lyhyessä ajassa samaa menetelmää noudattaen antoi meille mahdollisuuden tarkkailla yleisen mielipiteen dynamiikkaa.

