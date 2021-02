Aleksei Navalnyi: Tämä kuva iski minuun syvästi palatsivideolla

Video presidentti Vladimir Putinin palatsista on muuttanut Venäjän lähihistoriaa Youtuben yli 110 miljoonalla katselukerrallaan.

Sittemmin vangittu oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi juontaa videon. Eräässä kohdassa (48:30) Aleksei Navalnyi kertoo, että vaikuttavat yksityiskohdat palatsista poistavat kysymykset siitä, kuka palatsin omistaa.

– Muuten, tässä on yksityiskohta joka iski minua henkilökohtaisesti syvästi ytimeen, Aleksei Navalnyi toteaa.

– Katsokaa tätä portin valokuvaa, jonka eräs työntekijöistä on residenssistä ottanut. Jokin tässä näyttää varmasti hämärästi tutulta teille. Olette nähneet sen jossain, hän puhuu venäläisille.

Navalnyi näyttää portin kuvaa kaksipäisestä kotkasta ja toteaa sen olevan kaksoiskappale Sergei Eisensteinin elokuvaklassikosta Lokakuu. Siinä vallankumouksessa 1917 tsaarin Talvipalatsi vallataan ja bolsevikkisotilas pudottaa kaksipäisen kotkan sen portilta.

Sama kultainen kaksipäinen kotka on Pietarin Eremitaasin portilla.

– Tosiasia, että Putin on laittanut täydellisen kopion tsaarin Talvipalatsin kruunupäisestä kotkasta omalle dachalleen, kertoo meille paljon siitä, millaisena mies pitää itseään.

Kaksipäinen kotka Venäjän vaakunassa symboloi ulottumista sekä itään että länteen. Palatsin portilla sillä on vain yksi suuri kruunu kolmen pienemmän sijasta, ja kotkan siivet ovat lehahtaneet auki.

Navalny says the double-headed eagle-adorned gates leading into Putin’s palace are every bit imperial as tsarist as they were in Sergei Eisenstein’s “October: Ten Days That Shook the World." pic.twitter.com/3DfcnsKSEU

