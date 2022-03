Aleksei Navalnyi: Taistellaan tätä sotaa vastaan

Venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi kehottaa venäläisiä osoittamaan mieltään presidentti Vladimir Putinin aloittamaa sotaa vastaan.

– Putin ei ole Venäjä. Ja jos Venäjällä on tällä hetkellä jotain, josta voit olla eniten ylpeä, niin ne 6824 ihmistä pidätettiin, koska he – ilman mitään kutsua – menivät kaduille kylteillä, joissa sanottiin ”Ei sotaa”.

– Emme voi odottaa enää. Missä tahansa oletkin, Venäjällä, Valko-Venäjällä tai toisella puolella maapalloa, mene kaupunkisi pääaukiolle joka arkipäivä ja viikonloppuisin ja pyhäpäivinä, Navalnyi toteaa Twitterissä.

Vangitun oppositiojohtajan mukaan hän ei aio katsoa hiljaa sivusta, kuinka ”näennäishistoriallisesta hölynpölystä 100 vuoden takaisista tapahtumista” on tullut tekosyy venäläisille tappaa ukrainalaisia ​​ja ukrainalaisille tappaa venäläisiä puolustaessaan itseään.

Navalnyi kehottaa myös kaikkia ulkomailla asuvia venäläisiä osoittamaan mieltään Venäjän lähetystöjen edessä.

– Kaikella on hintansa, ja nyt meidän on maksettava tämä hinta. Kukaan ei voi tehdä sitä puolestamme. Älkäämme olko sotaa vastaan. Taistellaan tätä sotaa vastaan, Navalnyi kirjoittaa.

