Aleksei Navalnyi nolasi Vladimir Putinin – ”Venäjän Watergate”

Oppositiovaikuttajan paljastusvideota oli jouluaattona katsottu jo yli 18 miljoonaa kertaa.

Oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin uskomaton myrkkypaljastus kuohuttaa Venäjällä.

Navalnyi julkaisi maanantaina YouTubessa videon (alla), jolla hän petkuttaa yhden epäillyistä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n myrkkymiehistä myöntämään pitkän puhelun aikana käytännössä koko salamurhajuonen. Jouluaattona videota oli katsottu jo yli 18 miljoonaa kertaa.

Laajaa mediahuomiota herättänyt video on nolo jatke Kremlille vaikealle saagalle, joka sai alkunsa itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän ja sen mediakumppanien selvityksestä.

Verkkouutiset kertoo raportista tässä jutussa. Siinä julkaistiin laajat todisteet, joiden perusteella Aleksei Navalnyin murhayrityksen takana Siperiassa oli myrkkyihin erikoistunut salainen FSB:n yksikkö. Sen on kerrottu varjostaneen Navalnyitä siitä lähtien kun hän ilmoitti pyrkivänsä Venäjän presidentiksi vuonna 2017. Yksikön jäsenten havaittiin matkustaneen viimeisen kolmen vuoden aikana yli 30 kertaa samaan aikaan samoihin paikkoihin kuin Navalnyin.

Radio Free Europe on kerännyt tästä löytyvään juttuunsa venäläisreaktioita paljastuksiin. Aihe on pysynyt Venäjän sosiaalisen median puhutuimpien joukossa.

– Päivä, jona koko Venäjän Facebook järisi, toimittaja Tatyana Shorokova kirjoitti.

Twitterissä tapausta on luonnehdittu muun muassa ”Venäjän Watergateksi”. Navalnyin on muun muassa todettu uunottaneen totaalisesti Venäjän presidentti Vladimir Putinia.

Entinen Venäjän duuman jäsen ja Kremlin kriitikko Gennadi Gudkov totesi Facebookissa Navalnyin paljastusten merkitsevän ”uutta vaihetta Putinin hallinnon rikollisen luonteen ja totaalisen moraalittomuuden tunnustamisessa”.

– Venäjää hallitsee rikollisjoukko, joka on kaapannut vallan ja on valmis ryhtymään avoimesti hirviömäisiin rikoksiin jatkaakseen vallananastustaan, Gudkov ryöpytti.

Toisinajattelija Mihail Hodorkovski totesi puolestaan sarkastisesti, että asiasta on ehkä sittenkin avattava rikostutkinta. Tähän mennessä Venäjän viranomaiset ovat siitä kieltäytyneet. Hodorkovski osoitti sanansa suoraan Vladimir Putinille.

– Aiemmin kysyimme: mitä todisteita vielä tarvitaan? Täytyykö heidän tunnustaa kaikki henkilökohtaisesti? No nyt he ovat tunnustaneet, Bellingcatin kanssa paljastuksia julkaisseen The Insiderin toimittaja Roman Dobrohotov puolestaan latasi.

