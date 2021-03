Aleksei Navalnyi: Minut siirrettiin keskitysleirille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän oppositiovaikuttajan mukaan joku on lukenut George Orwellia.

Venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on siirretty Moskovan itäpuolelle Vladimirskin alueella sijaitsevaan rangaistussiirtolaan nimeltä IK-2. Asiasta kertovat uutistoimisto Tass ja The Moscow Times -lehti. Kyseessä on ankarista oloistaan tunnettu vankileiri, jossa vankeja saatetaan pitää pitkiä aikoja eristyksissä muista.

Navalnyi itse vahvistaa siirron Instagram-päivityksessään. Hänen mukaansa IK-2 on ”todellinen keskitysleiri 100 kilometriä Moskovasta”.

– Luulen, että joku yläkerrassa on lukenut (George) Orwellin 1984. ”Mahtavaa, tehdään tämä, koulutusta dehumanisaation kautta”. Mutta jos suhtautuu kaikkeen huumorilla, voit selvitä. Kaiken kaikkiaan voin hyvin, Navalnyi kirjoittaa.

Navalnyin sijaintia ei yleisesti tiedetty perjantaista jälkeen viikonlopun aikana. Tuolloin hänen avustajansa kertoivat, että hänet oli siirretty pois Koltshuginon tutkintavankilasta, jossa hän oli karanteenissa. Jo tuolloin arveltiin, että hänen sijaintipaikakseen tulisi IK-2.

Navalnyin lakimiehet ovat tehneet oikeudelle valituksen siitä, etteivät Venäjän viranomaiset ole tutkineet hänen elokuista murhayritystään. Tassin mukaan sotilasoikeus on ilmoittanut, että se tutkii valitusta tiistaina.

Navalnyi myrkytettiin elokuussa novitshok-hermomyrkyllä hänen lentäessään Tomskista Moskovaan. Hän selvisi hengissä ja hänet vietiin Saksaan toipumaan. Novitshok on Neuvostoliiton kehittämä myrkky, jota käytettiin myös Britanniassa vuonna 2018. Tuolloin kaksi venäläisagenttia yritti murhata kaksi entistä venäläistä vakoojaa.

Navalnyi tuomittiin helmikuussa kolmeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan ehdonalaisrikkomuksesta.