Aleksei Navalnyi: Älkää pelätkö, lähtekää kaduille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oppositiovaikuttaja määrättiin 30 päivän vankeuteen odottamaan oikeudenkäyntiä.

Aleksei Navalnyi vetoaa painokkaasti venäläisiin ja vaatii kansaa osoittamaan mieltä presidentti Vladimir Putinin hallintoa vastaan.

– Menetämme mahdollisuuksiamme joka päivä. Menetämme joka päivä tulevaisuuttamme – 20 vuotta putkeen. Meistä on tullut 20 vuotta putkeen köyhempiä, maamme heikkenee, koulutuksesta tulee huonompaa, terveydenhuolto on yhä heikompaa. Eikä kukaan voi pysäyttää tätä paitsi me itse, oppositiovaikuttaja Navalnyi sanoo viime hetken videolla poliisiasemalta.

Navalnyi kehottaa venäläisiä olemaan pelkäämättä ja lähtemään kaduille.

– Vetoan teihin. Älkää olko hiljaa, Navalnyi toteaa.

Aleksei Navalnyi pidätettiin lentokentällä sunnuntaina heti hänen saavuttuaan Berliinistä Moskovaan. Moskovalaisella poliisiasemalla järjestettiin maanantaina pikaoikeudenkäynti, jossa Navalnyi määrättiin 30 päiväksi vankeuteen odottamaan oikeudenkäyntiä vuoden 2014 niin kutsutussa Yves Rocher -jutussa.

Aleksei Navalnyi ja hänen veljensä Oleg tuomittiin tapauksessa kavalluksesta ja rahanpesusta. Aleksei Navalnyi sai tuolloin kolmen ja puolen vuoden ehdonalaisen tuomion. Venäjän viranomaiset katsovat kuitenkin nyt hänen rikkoneen ehdonalaisensa ehtoja.

Oikeusjuttua pidetään poliittisena ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on määrännyt Venäjän maksamaan veljeksille vahingonkorvaukset tuomiosta. Venäjä ei ole kuitenkaan koskaan kumonnut tuomioita.

«Не бойтесь, выходите на улицы»: обращение Навального https://t.co/Eji1r4s4ad — Alexey Navalny (@navalny) January 18, 2021