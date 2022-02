Aleksei Navalnyi: Ajatelkaa Vladimir Putinin puheeseen Ukrainan tilalle Suomi

Venäjän oppositiojohtaja ja korruptiota vastaan taistellut Aleksei Navalnyi vertaa maanantaina pidettyä presidentti Vladimir Putinin turvallisuusneuvoston kokousta Neuvostoliiton politbyroon kokoontumiseen.

– Hekin kuvittelivat omasta päähänpistostaan olevansa ”suuren shakkilaudan” geopoliitikkoja ja lähettivät aikanaan puna-armeijan sotilaat Afganistaniin. Seurauksena oli satoja tuhansia uhreja ja kokonaisten valtioiden vahingoittumista, Aleksei Navalnyi kirjoittaa Twitterissä.

– Päätöksen jälkivaikutuksista ei ole vieläkään selvitty meillä tai Afganistanissa, minkä lisäksi se oli yksi päätekijöistä Neuvostoliiton romahduksessa.

Aleksei Navalnyin mukaan Putinin lähipiiri koostuu ”vanhuudenhöperöistä varkaista”, joista kaikkien on epäilty sekaantuneen korruptioon.

– Heillä ei ole edes ideologiaa, vaan pelkästään jatkuvia ja läpinäkyviä valheita. He eivät vaivaannu keksimään vähäisintäkään uskottavuutta väitteille, joilla sotaa pyritään oikeuttamaan, Navalnyi sanoo.

Hänen mukaansa hallituksen tavoitteena on harhauttaa kansa Venäjän todellisista ongelmista, kuten talousvaikeuksista, laittomuuksista ja kohoavista hinnoista. Huomiota pyritään ohjaamaan ”imperialistiseen hysteriaan”.

Vangittu oppositiovaikuttaja varoittaa Venäjän nykyhallinnon uhkaavan myös muita maita. Hänen mukaansa Vladimir Putin käyttäytyy kuin ”juopunut isoisä, joka ärsyttää kaikkia perhejuhlissa kertomalla, kuinka politiikka todella toimii”.

Tässä tapauksessa 69-vuotias ”juopunut isoisä” johtaa ydinasevaltiota.

– Korvatkaa hänen puheestaan maininta ”Ukrainasta” sanalla ”Kazaksan”, ”Valko-Venäjä”, ”Baltia”, ”Azerbaidzan”, Uzbekistan, ja niin edelleen, ja myös sanalla ”Suomi”. Ja miettikää, minne tämän seniilin ”isoisän” geopoliittinen ajattelu voi ajaa hänet seuraavaksi, Aleksei Navalnyi toteaa.

