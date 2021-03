Alankomaat järjestämässä EU:n korona-ajan ensimmäiset parlamenttivaalit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaalitaistelu on jäämässä vaisuksi.

Alankomaat järjestää ensi keskiviikko koko EU:n koronapandemia-ajan ensimmäiset parlamenttivaalit.

Liberaalia VVD-puoluetta edustava pääministeri Mark Rutte on gallupsuosikki jatkamaan tehtävässään vaalien jälkeen.

Financial Timesin mukaan vaalikampanjointi on jäämässä koronan vuoksi vaisuksi. Yksi syy kampanjoinnin vaisuuteen on myös Alankomaissa vallitseva laaja poliittinen konsensus.

Rutten VVD-puolue on kerännyt gallupeissa noin 25 prosentin kannatuksen, kun taas oikeistopopulistisen PVV:n kannatus on noin 13 prosenttia. FT:n mukaan yksi syy Rutten suosioon on tämän kyky vedota oikeistopopulistien entisiin äänestäjiin.

Rutte on toiminut Alankomaiden pääministerinä vuodesta 2010 asti. Mahdollinen vaalivoitto tekisi hänestä maan historian pitkäaikaisimman pääministerin.