AL: Varakansanedustaja ei ehkä ota paikkaa vastaan – ”hallituksen elinkaari voi olla lyhyt”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rikosylikomisario Jari Kinnusen jälkeen eduskuntaan nousisi yrittäjä Juho Ojares.

Jos kokoomuksen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen valitaan Tampereen pormestariksi, eduskuntaan nousee varasijalta rikosylikomisario Jari Kinnunen Nokialta.

Jari Kinnunen ei kuitenkaan ole vielä päättänyt, mitä hän tekee, jos paikka eduskunnasta avautuu, kertoo Aamulehti.

Kinnusen mukaan päätös on vaikea, sillä hänen työtilanteensa on muuttunut vaalien jälkeen. Kinnunen on virkavapaalla Sisä-Suomen poliisista ja työskentelee parhaillaan asiantuntijatehtävissä Euroopan ulkosuhdehallinnon alaisessa siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavarassa (CPCC) Brysselissä.

– Nykyhallituksen elinkaari voi olla tämän kuntavaalituloksen jälkeen aika lyhyt. Siksi minunkin pitää miettiä, jäänkö tyhjän päälle, jos edessä ovat uudet eduskuntavaalit, Kinnunen sanoi AL:lle.

Jos Kinnunen ei ota paikkaa vastaan, eduskuntaa nousisi yrittäjä Juho Ojares Ylöjärveltä. Ojares on jo keskustellut Kinnusen kanssa tilanteesta.

– Tottakai se olisi unelma, jos sinne graniittitaloon pääsisi, Ojares sanoi AL:lle.