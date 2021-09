AL: Twitterin varjopuoli – alaikäisen koululle soiteltiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

16-vuotias Mats Uotila on saanut kokea paljon twiittiensä takia.

Yli 11 000 seuraajalleen aktiivisesti twiittaava 16-vuotias kokoomusnuori Mats Uotila on saanut paljon lokaa niskaansa twiittiensä takia, kertoo Aamulehti.

Yhtenä esimerkkinä Uotila kertoo kohusta, joka oli syntynyt hänen poistaessaan koulunsa tiloista sinne kuulumattomia Elokapinan rekrytointilappuja, joissa nuoria kehotettiin kapinoimaan.

Uotila twiittasi poistavansa laput, mikä sai aikaan mylläkän Twitterissä ja sen ulkopuolella. Hänen koulullensa soiteltiin ja hän sai paljon palautetta myös sosiaalisen median ulkopuolella.

Eräs henkilö uhkasi ottaa yhteyttä Uotilan perheeseen tai jopa tehdä hänestä rikosilmoituksen.

– Hän vihjaili, että soittaa vanhemmilleni, niin ”voidaan keksiä vaihtoehto rikosilmoitukselle”. Joukkoon mahtuu myös tällaisia tapauksia, vaikka pääosin ihmiset osaavat olla asiallisia, sanoo Uotila Aamulehden haastattelussa.

Uotila on kritisoinut Twitterissä myös sitä, että Elokapina on saanut luennoida Etu-Töölön lukiossa Helsingissä. Hänen mielestään Elokapina on liike, joka edistää tavoitteitaan lakia rikkoen. Siksi hän vaati Twitterissä rehtorilta selitystä Elokapinan luvalle luennoida oppilaille.

Uotila sanoo arvostavansa Elokapinan tavoitteita, mutta keinot ovat hänen mielestään vääriä.

– Elokapinan perimmäiset tavoitteet ovat arvostettavia, mutta keinot huonoja. Pidän kansalaistottelemattomuutta hyväksyttävänä esimerkiksi Valko-Venäjällä tai Rosa Parksin aikana, kun taisteltiin kansalaisoikeuksien puolesta, hän sanoo.