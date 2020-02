AL: Turvapaikkaa hakevien yksityisasumista helpotetaan

Vastaanottojohtajan mukaan uusi ohjeistus on lain hengen mukainen.

Maahanmuuttovirasto Migri on päivittänyt ohjeitaan turvapaikanhakijoiden asumiseen liittyvistä käytännöistä, Aamulehti kertoo.

Jatkossa uuden ohjeistuksen mukaan turvapaikanhakijoiden yksityismajoituksessa siirrytään ilmoittautumismenettelyyn, jonka myötä asumisesta tulee ilmoittamisasia. Riittää, että turvapaikanhakija ilmoittaa oikeat osoitetietonsa ja vuokrasopimuksensa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa asumisoloihin, kuten asunnon kokoon tai sijaintiin liittyviin asioihin vastaanottokeskuksessa ei täysi-ikäisten asiakkaiden kohdalla voida puuttua.

Vastaanottoyksikön tulosalueen johtaja Olli Snellmanin mukaan uusi ohjeistus on enemmän vastaanottolain hengen mukainen.

– Vastaanottokeskusten aiempaa toimintatapaa ei voi pitää moraalisesti kovinkaan vääränä, koska usein niissä on ajateltu asiakkaan etua. Varmasti on sellaisia tilanteita, joissa yksityismajoitus ei asiakkaan kannalta ole välttämättä paras ratkaisu, Snellman sanoo AL:lle.

– Asian toinen puoli on kuitenkin se, että kyse on aikuisista ihmisistä, joilla on täysi oikeus päättää missä he asuvat. Tältä osin voimassa oleva laki ei ole täydellinen.

Helsingin vastaanottokeskuksen johtaja Leena Markkasen mukaan tarkempia asumiseen liittyviä tietoja on pyydetty, koska kyse on asiakkaiden huolenpidosta ja ohjaamisesta. Turvapaikanhakijoiden on tiedettävä, miten asumisjärjestelyt tai osoitetietojen oikeellisuus vaikuttavat muun muassa vastaanottorahan saamiseen.