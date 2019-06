AL: Turvapaikanhakijoiden tileillä jumissa tuhansia euroja

Maahanmuuttoviraston maksukorttiuudistus meni pieleen.

Jopa 1 500 turvapaikanhakijaa on jäänyt vaille palkka- ja vastaanottorahojaan Maahanmuuttoviraston maksukorttiuudistuksen takia, kertoo Lännen Media Aamulehdessä julkaistussa jutussa.

Maahanmuuttovirasti vaihtoi aiemmin käytössä olleet Moni-kortit huhti-toukokuussa PFS-kortteihin. Vanhat kortit ja niihin liittyvä verkkopankki lakkasivat toimimasta huhtikuun lopussa, mutta niillä olevat varat eivät yllättäen siirtyneet uusille tileille.

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen kertoo, että suurimmat tileille jääneistä varoista liikkuvat tuhansissa euroissa.

– On ikävää, että Maahanmuuttovirasto on tarjonnut palvelua jonka lopputuloksena on käynyt näin. Suurimmaksi osaksi summat ovat melko pieniä, mutta toki sekin on periaatteellinen ongelma. Turvapaikanhakijalle jo satakin euroa voi olla toimeentuloa horjuttava summa.

Taustalla on palveluntarjoajan ongelmia.

– Kortit piti uusia jo viime vuonna, mutta matkan varrella on esiintynyt ongelmia. Maahanmuuttovirastosta riippumattomista syistä Moni-korttien palvelu päättyi lopulta nopeasti. Ongelmaa työstetään ankarasti, tässä on Finanssivalvontakin mukana. Toivottavasti ratkaisu löytyy mahdollisimman pian, Nuutinen kertoo Lännen Medialle.