AL: Tupakoitsijat yhä ahtaammalla – kiristykset astuvat voimaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vuonna 2016 hyväksytyn tupakkalain siirtymäajat päättyvät 20. toukokuuta.

Tupakkaa koskevat rajoitukset ovat kiristymässä entisestään, kertoo Aamulehti.

Osa vuoden 2016 tupakkalain kiristyksistä tulee voimaan tämän viikon sunnuntaina, kun lain siirtymäajat päättyvät.

Tupakoitsijoiden on jatkossa siirryttävä yhä useammin ulkotiloihin. Sääntely laajentaa muun muassa tupakointitilojen teknisiä vaatimuksia koskemaan kaikkea tupakointia julkisissa sisätiloissa.

Aiemmin tupakointi on voitu sallia tietyssä huoneessa tai huoneiston osassa. Jatkossa tupakointitilassa on oltava alipaine ja sen oven yläosan ja katon välisen etäisyyden on oltava vähintään 40 senttimetriä.

Uusissa rakennuksissa tupakointitilan poistoilma on kanavoitava erikseen. Vaatimus on ollut jo voimassa esimerkiksi ravintoloiden osalta.