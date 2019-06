AL: Tampereella pyörätelineitä joiden käyttö vaatii ohjeet

Liikenneinsinöörin mukaan teline näyttää kaupunkikuvassa siistiltä ja yksinkertaiselta.

Tampere asentaa ilman opastusta vaikeita pyörätelineitä Hämeenkadun varteen, kertoo Aamulehti. Telineessä on poljinkampikiinnitys, mutta lehden mukaan noin 90 prosentille pyöräilijöistä riittää oma tyyli.

Lehti kysyy liikenneinsinööri Timo Seimelältä Tampereen kaupungin liikennejärjestelmäsuunnittelusta, miksi kaupunki hankkii telineitä, joiden käyttö vaatii käyttöohjeita.

Seimelä myöntää. että neuvonnan tarve on tämän telineen suurin haaste. Hänen mukaansa teline on kuitenkin yksi parhaista, mitä hän on päässyt kokeilemaan. Se antaa hyvän tuen pyörälle, on runkolukittava ja se valmistetaan Tampereella.

Hyvä ominaisuus on hänen mukaansa myös se, että pyörät ovat telineiden vieressä järjestyksessä, vaikka pyörät eivät olisikaan telineessä oikein. Lisäksi teline näyttää kaupunkikuvassa siistiltä ja yksinkertaiselta, eikä se herätä hirveästi tuntemuksia sinne tai tänne.

Pelkistetty ulkonäkö miellyttää hänen mukaansa selvästi myös arkkitehtien silmää.

Seimelä antaa lehden pyynnöstä neuvoja telineen käyttöön:

– Pane pyörä telineen oikealle puolelle, käännä vasemman puolen poljin eteenpäin ja varmista, että poljinakseli osuus telineen sivussa olevaan uraan ja että poljinkampi ohjautuu työnnettäessä eteenpäin telineen sisään. Poljin jää telineen vasemmalle puolelle.

– Pyörä ei lähde suoraan vetämällä pois. Kevennä pyörän takapää nostamalla hiukan satulasta tai takatarakasta ja vedä taaksepäin, niin pyörä solahtaa pois. Se lähtee silloin pois melkein itsestään.