AL: Tampereella huutava pula lähihoitajista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työttömiä lähihoitajia on pyydetty töihin, mutta he eivät ole tulleet.

Tampereen kaupungilta puuttuu yli 30 kotihoidon lähihoitajaa, jotka tekisivät töitä vakituisten lähihoitajien ollessa kesälomalla, kertoo Aamulehti. Sijaistajia tarvittaisiin lisäksi sairauslomien ja perhevapaiden ajaksi.

Tampereen kotihoidossa työskentelee yhteensä noin 560 ihmistä. Heillä on asiakkaita noin 2200.

Kotihoidossa ei ole asetus- tai lakisääteisiä hoitajamitoituksia, kuten esimerkiksi asumispalveluissa on.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen sanoo, että tavallisesti sijaisia tarvitaan etenkin kesällä, mutta koronan takia pulaa on ollut myös talvella ja kesällä. Koronan vuoksi keikkatöitä ja sijaisuuksia normaalisti tehneet lähihoitajat ovat siirtyneet esimerkiksi koronarokotuksien kirjaamistöihin.

– Niin positiivinen asia kuin rokotukset ovatkin, ne ovat tuoneet meille vähän lisää haastekerrointa, Kuosmanen kertoo.

Hänen mukaansa työllisyyspalveluista ollaan oltu yhteydessä työttömiin lähihoitajiin, joita on löytynyt alle kymmenen. Heitä ei ole saatu kuitenkaan töihin. Myöskään vuokratyöfirmoilla ei Kuosmasen mukaan ole ollut tarjota enempää työntekijöitä.

– Osa niistä hoitajista, jotka ovat ilmoittaneet tulevansa, ovat peruneet. Sitten on jopa sellaisia, jotka ovat luvanneet tulla, mutta eivät ole ilmestyneet töihin.