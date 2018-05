Al-Qaidan johtaja uhkaa Yhdysvaltoja jihadilla

Al-Qaidan johtaja Ayman al-Zawahiri lietsoo julkaisemallaan videolla muslimeita pyhään sotaan Yhdysvaltoja vastaan.

Terroristijohtajan mukaan Yhdysvaltojen päätös siirtää suurlähetystönsä Jerusalemiin on merkki siitä, että ”liennytys” ei ole ollut palestiinalaisten etujen mukaista.

al-Zawahiri toteaa viiden minuutin videollaan, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on paljastanut ”modernin ristiretken todelliset kasvot”.

Egyptiläinen al-Zawahiri on johtanut terroristijärjestöä Osama bin Ladenin kuoleman jälkeen. Yhdysvaltain erikoisjoukot surmasivat bin Ladenin Pakistanissa vuonna 2011.

Asiasta kertoi äärijärjestöjä seuraava SITE Intelligence Group -yhtiö.

Yhdysvallat siirtää maanantaina suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin. Samana päivänä juhlistetaan myös Israelin perustamista.

Kymmenet tuhannet israelilaiset marssivat sunnuntaina Jerusalemin vanhankaupungin läpi juhlistaakseen kaupungin yhdistymistä vuonna 1967 käydyn kuuden päivän sodan jälkeen.

Times of Israelin mukaan lähes kaksituhatta poliisia valvoi pääasiassa uskonnollisten nuorten marssia.

1) New message from #Zawahiri titled: "#TelAviv is Also a Land of Muslims" argued that Muslims can't expect Islamic countries to act in their interests, esp reg Palestine, as they are part of the #UN, which recognizes Israel, & submit to Security Council instead of Shariah https://t.co/9WCK82Mq77

— Rita Katz (@Rita_Katz) May 13, 2018