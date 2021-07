AL: Puolirokotetuissa voi hautua uusia koronamuunnoksia

Virus voi yhä lisääntyä osittain rokotettujen kehoissa.

On olemassa riski, että vasta kerran rokotettujen keskuudessa syntyy uudenlaisia virusvariantteja, jotka läpäisevät helpommin rokotesuojan, Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti sanoo Aamulehdelle.

Syy liittyy Vapalahden mukaan rokotteen osittaiseen immuniteettiin. Koronan hoidossa on näyttöä siitä, että kehossa olevat viruksen vasta-aineet ovat vaikuttaneet viruksen evoluutioon. Virus on siis muuntunut nopeammin, kun puolustuskyvyltään alentuneita, jopa kuukausia kestävää koronavirusinfektiota sairastavia on hoidettu niin sanotulla passiivisella immunoterapialla eli heille on annettu valmiita vasta-aineita.

Vapalahden mukaan on olemassa riski, että virus voi muuntua puolikkaan rokotteen suojassa. Mahdollisuus on hänen mukaansa lähinnä teoreettinen.

THL:n Mika Salminen arvioi keskiviikkona Yle radio Suomen haastattelussa, että yhden rokoteannoksen saaneiden joukossa on tällä hetkellä todettu ”ihan merkittävä määrä” tartuntoja. Osittain rokotettujen keskuudessa syntyneistä varianteista ei vielä ole näyttöä.

– Kerran rokotetut eivät kuitenkaan ole ainoa ryhmä, sillä myös sairastuneiden ja kaksi kertaa rokotettujen immuniteetti voi hiipua, Vapalahti sanoo AL:lle.

Myös rokottamattomat saattavat edistää viruksen mutatoitumista. Mitä enemmän virus tarttuu, sitä enemmän sillä on mahdollisuuksia mutatoitua.

Neljäs aalto tuo mukanaan myös muita huolia. Vapalahden mukaan Suomessa on jo nyt nähty niin sanottua ”hyperlokaalia leviämistä”, jossa paikallisia epidemiapurskahduksia syntyy entistä enemmän niissä paikoissa, joissa rokotekattavuus on ympäröiviä alueita matalampi.

– Esimerkiksi Turun opiskelijapiireissä keväällä levinnyttä paikallista tartuntaketjua voi kutsua hyperlokaaliksi, Vapalahti sanoo.

– Viime aikoina ehdottomasti suurin tartuntaryväs on ollut Hangossa järjestetty Regatta-festivaali. Helsingissä on todettu yli sata Regattaan liittyvää tartuntaa, infektiolääkäri Terhi Heinäsmäki Helsingin epidemiologisesta toiminnasta kertoo.