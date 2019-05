AL: Pubi tuskastui byrokratiaan, terassin muodosta kiista

Tamperelaisravintolan terassi on yhä rakentamatta, koska kaupungin lupaa on odotettu kuukausia.

Tamperelaisen Brewdog-pubin terassilupahakemus laitettiin vireille viime vuoden puolella, ja suunnitelmissa oli aloittaa kiinteän terassin rakennus huhtikuun puolivälissä. Aamulehden mukaan rakentamista ei ole aloitettu, koska terassille ei ole vieläkään kaupungin lupaa.

Brewdog sijaitsee rakennuksessa, jonka julkisivu on suojeltu. Lisäksi rakennuksen kulman lähellä on suojatie, joka on mutkistanut asiaa. Kaupunkikuva-arkkitehdillä on ollut sanomista terassin muodosta ja liikenneinsinöörillä terassin vaikutuksesta suojatiehen. Terassi mahdollisesti ohjaisi ihmiset kävelemään suojatien vierestä.

Brewdog Finlandin ravintolatoimenjohtaja Rasmus Suikki kertoo, että he ehdottivat terassin muodon muuttamista vinolla leikkauksella, jolloin ihmiset ohjautuisivat suojatietä kohti.

– Se ei mennyt kaupunkikuvasta läpi, kun terassin pitää olla heidän mielestään suorakulmio. Tämä on ollut edestakaisin pallottelua. Kun yhdeltä saa asian läpi, niin muokkaus ei sovikaan enää toiselle. Olemme lähettäneet ainakin 5–6 ehdotusta, Suikki kertoo AL:lle.

Tampereen kaupungin mukaan terassien ulkonäölle ei ole suoraan yhtä tiettyä ohjeistusta, vaan se on hyvin paikkasidonnainen. Kaupunkikuva-arkkitehti arvioi kaupungin rakennusvalvonnassa, miten suunnitteilla oleva terassi sopii ympäristöön.