AL: Mies asui talossa ilmaiseksi 12 vuotta, kaupungilta yllättävä päätös

Kaupunki kohtelee Aleksi Juppalaa irtisanomisessa kuin vuokralaista, vaikka hän asui omin luvin.

Tamperelainen Aleksi Juppala on asuttanut Pispalanharjulla sijaitsevaa taloa 12 vuotta. Aamulehden mukaan kaupunki on kuitenkin nyt häätämässä Juppalan talosta pois.

Erikoista tapauksessa on, että Juppala ei omista taloa eikä ole siinä vuokralla. Hän on asunut siinä ilmaiseksi ja kertoo alussa tarjonneensa kaupungille asumisestaan vuokraa. Kaupunki oli kieltäytynyt ja todennut talon asuinkelvottomaksi.

Juppala on talossa kirjoilla. Hän on vaihtanut lukon, hankkinut postilaatikon ja tehnyt sähkö- ja jätehuoltosopimukset. Vettä 1910-luvulla rakennettuun taloon ei tule. Rakennus on suojeltu, ja sen pihapiiri on kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas.

Tampereen kaupungin mukaan kiinteistö on ollut kaupungin myyntilistoilla pitkään, ja asemakaavan vahvistuminen mahdollistaa myynnin. Vaikka Juppala ei ole talossa vuokralla, on kaupunki kohdellut häntä irtisanomisessa kuin vuokralaista.

– Koska hän on oleskellut siellä omin luvin aika pitkään, totesimme, että hallinnan ja käytön päättäminen tehdään virallisella päätöksellä, vaikka hänellä ei ole ollut lupaa siellä oleskella, sanoo Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm.