AL: Kaksi uutta ilmiötä nuorten käytöksessä huolestuttaa poliisia

Nuorten tekemän vakavan väkivallan lisääntymisestä on nähtävissä viitteitä.

Aamulehden mukaan Tampereella nuoret ovat ryöstäneet satunnaisia ihmisiä kerätäkseen arvostusta ryhmässään. Nuoret myös häiritsevät virkatehtäviään hoitavien poliisien toimintaa aiempaa useammin.

Ilmiöistä kertoo rikosylikomisario Klaus Geiger Sisä-Suomen poliisin tiedustelun ja ennalta estävän toiminnan yksiköstä.

Geiger puhuu yhteen kokoontuvista, samanhenkisistä nuorista, jotka oireilevat. Pääasiassa nuoret purkavat pahaa oloaan toisiinsa tai muihin ryhmiin.

– Huono merkki on, että tätä kohdistuu satunnaisesti myös täysin ulkopuolisiin henkilöihin jopa ryöstelynä, hän sanoo Aamulehdelle.

Suuri osa tällaisissa ryhmissä liikkuvista nuorista on noin parikymppisiä. Mukana on myös nuorempia, 14–15-vuotiaita. Osa on kantasuomalaisia, osalla on etnistä taustaa. Puhutaan muutamista kymmenistä henkilöistä, jotka ovat aktiivisempia ja aiheuttavat tällaista liikehdintää.

Geigerin mukaan poliisi on törmännyt tilanteisiin, joissa nuoret pyrkivät sanallisesti häiritsemään poliisia tai poliisia lähestytään aggressiivisesti. Toisinaan sellaisiin tehtäviin, jotka olisi aiemmin saatu hoidettua keskustellen, joudutaan nyt kutsumaan lisäpartioita.

Geigerin mukaan poliisia myös maalitetaan.

– Virkatehtäviään hoitavia poliiseja saatetaan esimerkiksi kuvata, minkä jälkeen materiaalia levitetään sosiaaliseen mediaan. Räikeimmillään kirjoitetaan somessa virkamiesten perheistä. Se on täysin tuomittavaa ja tällaiseen käytökseen poliisi tarttuu erittäin tiukasti.

Geiger toivoo, että nuoret ymmärtäisivät, miten kauaskantoisia seurauksia tällaisella toiminnalla voi heille olla.