”Al-Holin leiriltä vuotaa ISIS-vankeja” – pako maksaa jopa satatuhatta euroa

Salakuljettajat järjestivät ruotsalaisnaisen pois leiriltä.

ISIS-terroristijärjestön ”kalifaattiin” Syyriaan vuonna 2013 matkannut ja al-Holin leirille päätynyt ruotsalaisnainen on palannut Göteborgiin, SVT kertoo.

Kolmekymppisen naisen kerrotaan paenneen leiriltä ihmissalakuljettajien avulla ja pääseen Turkkiin. Turkin viranomaiset lennättivät naisen Ruotsiin. Naista ei ole otettu kiinni, mutta hänen osallistumistaan sotarikoksiin tutkitaan.

SVT:n lähteet kertovat, että ”al-Holista vuotaa ulos ISIS-vankeja”. Alueella kerrotaan toimivan useita salakuljettajaryhmiä. SVT:n jututtamien sukulaisten mukaan leiriläisen salakuljettamisen hinta on kymmenen ja sadan tuhannen euron välillä.

Kurdiviranomaisten mukaan al-Holista on viime kuukausina salakuljetettu pois hollantilaisia, ranskalaisia, ruotsalaisia, suomalaisia ja sveitsiläisiä naisia ja heidän kapsiaan. SVT kertoo, että ISIS-miesten vankiloissa on lisäksi ollut mellakoita ja jihadisteja on päässyt pakenemaan.

12 palasi Suomeen

Kolme al-Holin leirin suomalaisnaista ja yhdeksän lasta palasivat toukokuun lopussa Suomeen. He lensivät maahan Turkista. Ulkoministeriö ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ovat kertoneet naisten ja lasten paenneen leiriltä eri aikoina ja eri ryhminä. Suomen viranomaisten on kerrottu olleen ainakin osaa vastassa Turkin rajalla. Palaajille järjestettiin matkustusasiakirjat Suomen Ankaran-suurlähetystössä.

Asiantuntijat ovat kertoneet toistuvasti, että al-Holista on käytännössä mahdotonta paeta ilman jonkinlaista ulkopuolista apua. Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa, miten suomalaiset leiriltä poistuivat tai miten he selviytyivät ennen ilmaantumistaan Turkkiin. Erään naisista on tosin kerrottu oleilleen jonkin aikaa ”asunnossa Syyriassa”.

