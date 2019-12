Al-Holin leiriltä löytyi tunneli – ”ihmisiä pakenee koko ajan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Al-Holin turvallisuustilanne on heikko, ja leirillä kerrotaan muhivan kapina.

Koillis-Syyrian itsehallintoalueella sijaitsevan al-Holin leirin turvallisuustilanne on heikko, ja leiriltä voi paeta eri keinoin, kertoo uutissivusto Independent.

Kurdiviranomaisten hallinnoimalle leirille on suljettu noin 70 000 naista ja lasta, jotka elivät Isisin hallitsemalla alueella. Joukossa on yli 40 suomalaista. Leiri on jaettu kahteen osaan. Isommassa osassa ovat syyrialaiset ja irakilaiset. 70 000 ihmisestä noin 10 000 edustaa muita kansalaisuuksia. Heitä pidetään erillisessä ulkomaalaisten osassa leiriä.

Viranomaisten mukaan radikalisoituneiden Isis-jäsenten vartioiminen leirillä käy koko ajan vaikeammaksi.

Vartijat kertovat estäneensä yli sata pakoyritystä viimeisten kuukausien aikana ja löytäneensä eräästä teltasta tunnelin, joka johtaa leirin ulkoreunalla olevalle aidalle. Osa leiriltä paenneista on kuitenkin saatu kiinni.

Kaikkia pakoyrityksiä ei voida kuitenkaan estää. Pakoreiteistä onkin muodostunut avoin salaisuus leiriläisten keskuudessa.

– Sitä tapahtuu koko ajan. Kaikki tietävät tästä, sanoo Sudanista kotoisin oleva 37-vuotias Umm Abdullah.

– Huomaamme, kuinka jokin ryhmä katoaa ja päättelemme heidän paenneen. sitten on seuraavan ryhmän vuoro.

Isisin puolesta toimivien salakuljettajien uskotaan helpottaneen karkaamisia. Isis on julkisesti todennut pyrkivänsä vapauttamaan al-Holin naiset.

Independentin mukaan leirillä muhii kapina. Väkivallasta ja levottomuuksista on tullut jokapäiväinen tosiasia.

Isisille uskolliset leiriläiset ovat perustaneet sharia-tuomioistuimia. Tämän seurauksena sharia-lakia rikkovia ihmisiä on tapettu. Lisäksi leirillä on puhjennut mellakoita ja vartijoiden kimppuun on hyökätty veitsin.

Turvallisuussyihin vedoten monet maat eivät ole suostuneet kotiuttamaan omia kansalaisiaan leiriltä kurdihallinnon pyynnöistä huolimatta.

Leirin oloista saa osviittaa Sky Newsin verrattain tuoreesta reportaasista.