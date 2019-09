”Al-Holin leirin naiset saarnaavat ISIS:n myrkkyviestiä”

Antiterrorismin asiantuntijat varoittavat ISIS-järjestön uudesta noususta.

Arvovaltainen joukko terrorismin vastaisen toiminnan asiantuntijoita vaatii länsimaisille hallituksille osoitetussa avoimessa kirjeessään toimia ISIS-jihadistijärjestön uuden tulemisen estämiseksi.

Avoin kirje löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin takaa. Se on julkaistu keskiviikkona New Yorkin WTC-iskujen vuosipäivänä. Kirjeen allekirjoittajien joukossa on useita entisiä Yhdysvaltain ja Britannian hallinnon ja poliisiviranomaisten korkeita terrorismin vastaisen toiminnan virkamiehiä.

– ISIS on saattanut kukistua taistelukentällä, mutta tuhansia länsimaisia taistelijoita ja heidän perheitään pidetään yhä Syyriassa ja Irakissa. Emme odota terroristien keräävän paljoakaan sympatiaa. Valtaosa säilöön otetuista ei kuitenkaan ole terroristeja – he ovat lapsia. Suurimmalla leirillä, al-Holissa koillisessa Syyriassa, noin kaksi kolmasosaa 70 000 säilöön otetusta on alle kaksitoistavuotiaita, kirjeessä todetaan.

Punaisen ristin muistutetaan kuvanneen leirin oloja ”apokalyptisiksi” ja lasten kerrotaan kuolevan siellä aliravitsemukseen ja hypotermiaan. Huonojen olojen lisäksi leirillä rehottaa kannanoton mukaan ”indoktrinaatio ääriajatteluun”.

Kirjeessä todetaan, että länsimaat ovat halunneet ymmärrettävästi estää vaarallisina pitämien kansalaistensa paluun leireiltä.

– Todellisuudessa tämä ”näpit irti” -asenne luo vain lisää vaaraa tulevaisuudessa, kirjoittajat toteavat.

Entisten viranomaisten mukaan leirien huonot olot ruokkivat seuraajien värväyksessä tehokkaaksi osoittautunutta salafijihadistista kostonarratiivia.

– Monet (leirien) naisista ovat fyysisen ja henkisen väkivallan uhreja, mutta jotkut ovat myös syvästi radikalisoituneita ja saarnaavat ISIS:n myrkyllistä propagandaa yhä epätoivoisemmiksi käyville al-Holin säilöön otetuille, kannanotossa todetaan.

Rankoissa oloissa kasvavat ja ”jatkuvalle indoktrinaatiolle” altistetut lapset ovat kirjeen mukaan erityisen alttiita radikalisoitumiselle ja terrorismin tielle lähtemiselle.

– Kotimaiden kansalaisuuden epääminen tulee vahvistamaan heidän käsitystään siitä, että he ovat Islamilaisen valtion kansalaisia ja mahdollisesti valmistamaan heitä muodostamaan (ISIS:n) tulevan nousun ytimen, kirjoittajajoukko varoittaa.

Kirjeessä muistutetaan, että vastaavaa on tapahtunut aiemminkin. Esimerkiksi Talibanin ydinjäsenet olivat alkujaan Pakistanin pakolaisleirien ääri-islamististen madrassa-koulujen kasvatteja. Monet arabivaltiot estivät samoihin aikoihin Neuvostoliittoa vastaan Afganistanissa sotineita kansalaisiaan palaamasta kotiin. Monelta vietiin myös lopulta kansalaisuus. Näin kävi muun muassa Osama bin Ladenille.

Arvovaltainen kirjoittajajoukko varoittaa ISIS:n uuden tulemisen mahdollisuudesta.

– ISIS on salakuljettanut 400 miljoonaa dollaria ulos Irakista ja sillä on enemmän varoja kuin millään muulla salafijihadistisella ryhmällä koskaan. Se on osoittautunut kyvykkääksi nuorten ihmisten radikalisoinnissa ja värväämisessä sosiaalisessa mediassa. Kun nämä nuoret ovat radikalisoituneet, on heillä runsaasti mahdollisuuksia osallistua globaaliin jihadiin, koska ISIS:n ja al-Qaidan liittolaiset ovat ujuttaneet itsensä paikallisiin konflikteihin aina Pohjois-Afrikasta Filippiineille saakka.

Tilanne ei kannanoton mukaan ole silti täysin menetetty. Useimpien ISIS-epäiltyjen saaminen viranomaisten valvomille leireille tekee kirjoittajien mukaan heidän rikostensa tutkimisen mahdolliseksi. Kirjeessä vaaditaan muun muassa ISIS:n rikoksia Irakissa selvittäneen YK:n UNITAD-tutkintamekanismin ulottamista Syyriaan. Al-Holia ja muita leirejä valvoville syyrialaisjoukoille tulisi taas antaa lisää resursseja leirien asukkaiden radikalisoitumisen estämiseen.

– Omien kansalaistensa kohdalla länsimaiden tulisi aloittaa tutkinnat, säätää kaikki lait, joita asian käsittely tulevaisuudessa vaatii ja edetä tuomalla kansalaisensa kotiin – miehet, naiset ja lapset – joko syytteisiin tai kuntoutukseen riippuen siitä, minkä he katsovat sopivaksi ja turvalliseksi, kirjeessä todetaan.

Kirjoittajien mukaan ISIS-jihadistien ja heidän tukijoidensa asettaminen syytteeseen paljastaa heidät väkivaltaisiksi rikollisiksi sen sijaan, että tekisi heistä marttyyreja. Entisten ISIS-tukijoiden käännyttämisen taas todetaan luovan uskottavia jihadismin vastustajia, jotka kykenevät estämään muiden ajautumista liikkeen pauloihin.

– Mikään tästä ei tule olemaan helppoa. Maamme ovat kuitenkin enemmän kuin kykeneviä ajamaan läpi rajoitetun määrän myönnetysti hankalia oikeusjuttuja ja luomaan asianmukaiset kuntoutus- ja integraatio-ohjelmat.

– Valinta on selvä. Maksetaan verrattain pieni hinta nyt tai suuri hinta myöhemmin. Olemme nähneet uudestaan ja uudestaan, mitä tapahtuu, kun länsi ei reagoi riittävästi varoituksiin terrorismista.