Al-Holin leirillä leimahti – ”uusi ISIS-sukupolvi”

Leirin tilanne on ollut jo pitkää kaoottinen.

Surmat ovat lisääntyneet rajusti Koillis-Syyriassa sijaitsevassa al-Holin Isis-leirissä viimeisen kuukauden aikana. Yhteensä 20 miestä ja naista on tapettu, kertoo uutissivusto Independent.

Kuolleiden joukossa on poliisi, paikallinen virkailija ja mestattu irakilaismies. Surmien määrän kerrotaan lähes kolminkertaistuneen viime kuukausiin verrattuna.

Isis-jihadistien uskotaan olevan veritekojen takana. Heidän arvellaan rankaisseen vihollisina pitämiään ihmisiä ja pelotelleen kaikkia, jotka eivät noudata jihadistien ääri-ideologiaa.

Leiriä pyörittävillä kurdivirkailijoilla on ongelmia pitää tilanne halussaan.

Kaikki 20 uhria olivat syyrialaisia tai irakilaisia, ja suurin osa heistä tapettiin omissa teltoissaan ampumalla takaraivoon. Uhreista ainakin viisi oli naisia.

Kun länsimaiden tukemat joukot löivät Isisin kevättalvella 2019, vangittujen Isis-taistelijoiden perheet suljettiin al-Holin leiriin. Kurdit vartioivat leiriä.

Independentin mukaan leirissä on 62 000 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Suurin osa leirin asukkaista on syyrialaisia ja irakilaisia. Lisäksi leirissä on paljon ulkomaalaisia.

Kurdivirkailijat toivovat maiden kotiuttavan kansalaisiaan leiriltä heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi. Koronapandemia on kuitenkin hidastanut tätä.

Kurdivirkailijat ja YK varoittavat, että tuhansia lapsia uhkaa radikalisoituminen, jos he jäävät leirille.

– Al-Hol synnyttää uuden ekstremistien sukupolven, sanoo jihadistiryhmiin erikoistunut tutkija Abdullah Suleiman Ali.

Leirin tilanne on ollut jo pitkää kaoottinen. Äärijihadistien sanotaan pakottavan muita leirin asukkaita noudattamaan äärioppeja. Asukkaita myös pyritään estämään tekemästä yhteistyötä kurdiviranomaisten kanssa.

Kurdivirkailija Badran Cia Kurdin mukaan Isisin Syyriassa toimivat solut pitävät yhteyttä leirin asukkaisiin ja tukevat heitä.

– Kaikki, jotka yrittävät paljastaa näitä yhteyksiä tai lopettavat yhteistoiminnan Isisin kanssa, altistuvat hengen vaaraan, Kurd sanoo.