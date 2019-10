”Al-Holin lasten palautusta kotimaihinsa tulisi edistää”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden kansanedustaja palauttaisi ISIS-lapset kotimaihinsa.

Suomen IPU-ryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Heli Järvisen (vihr.) mielestä ISIS-terroristijärjestön ulkomaisten jäsenten Syyrian leireillä olevien lasten palautusta kotimaihinsa pitäisi edistää.

Hän totesi parlamenttienvälisen liiton IPU:n syyskokouksessa Belgradissa keskiviikkona, että lain edessä jokainen on syytön, kunnes toisin todistetaan ja varsinkaan lapsilla ei ole ollut osaa eikä arpaa perheidensä päätökseen lähteä sotatoimialueelle.

– Eri valtiot suhtautuvat ISIS:n perheenjäseniin eri tavalla. Australia, Ranska ja Hollanti ovat hakeneet kuolleiden ISIS-taistelijoiden lapsia, etenkin, jos nämä ovat täysorpoja. Yhdysvallat on kaikessa hiljaisuudessa kotiuttanut naisia ja lapsia viime kesänä, ja Venäjä evakuoinut naiset ja lapset alueelta jo muutama vuosi sitten.

– Suomi ja Iso-Britannia ovat vielä empivällä kannalla. Kaikilla Suomen kansalaisilla on oikeus palata kotimaahansa, mutta Al-Holin lasten tapauksessa kyse on siitä, että he eivät sieltä omatoimisesti kotiin voi lähteä, Järvinen kertoi.

Hän totesi, ettei kehittyneen oikeusvaltion kasvattinakaan pysty kertomaan, mitä pitäisi tehdä kaikille ISIS:n vaikutuspiiriin joutuneille.

– Ihmisoikeusrikosten tutkintaan on jo olemassa Kansainvälinen rikostuomioistuin, mutta Syyria ja Irak, joiden maaperällä rikokset on tehty, eivät ole tuomioistuimen jäseniä. Toisaalta esimerkiksi Suomessa, kuten monessa muussakin maassa, laki kieltää luovuttamasta ihmisiä maihin, joissa on voimassa kuolemantuomio, kuten Irakissa ja Syyriassa.

– Kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia, mutta kenties tästä joukosta löytyisi hyviä ideoita ongelman ratkaisemiseksi, Järvinen sanoi.

EDIT klo 15.35: Eduskunnan tiedotuksen tekemän erheen vuoksi otsikkoa ja ingressiä on muutettu.