Al-Holin ISIS-leiri uhkaa jäädä koronan jalkoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Leirissä on rekisteröity ainakin 39 Covid-19-tapausta.

YK varoittaa koronaviruksen leviävän nopeasti Koillis-Syyriassa sijaitsevassa al-Holin leirissä, jossa elää noin 60 000 pakolaista. Osa ihmisistä on Isis-jihadistien perheenjäseniä ja kannattajia.

YK:n tiedottajan mukaan leirissä on rekisteröity 39 Covid-19-tapausta, ja neljä asukasta on kuollut.

– Viruksen laajemmalla leviämisellä voisi olla tuhoisat vaikutukset, koska ihmiset ja perheet ovat jo valmiiksi vaikeassa ja haavoittuvassa asemassa, Stephane Dujarric sanoi toimittajille tiistaina.

Leiriä hallinnoivien kurdivirkailijoiden mukaan 19 tartunnan saanutta ihmistä on asetettu karanteeniin, kertoo uutissivusto thenationalnews.com.

Virkailijana työskentelevän Jaber Mustafan mukaan henkilökunnalla on vaikeuksia saada virus kuriin. Leiriä on aiemmin ravistellut laaja väkivallan ja rikosten aalto, jonka seurauksena kymmeniä ihmisiä on kuollut viime kuukausien aikana.

– Suurin osa asukkaista on naisia ja lapsia, jotka liikkuvat paljon telttojen välillä, Mustafa kertoo ja ilmaisee huolensa tartunnoista.

Hänen mukaansa heikko turvallisuustilanne vaikeutti aiemmin avustustyöntekijöiden pääsyä leirille.

Yhdysvaltain tukemat kurdijoukot käynnistivät maaliskuun lopussa viisi päivää kestäneen operaation tilanteen rauhoittamiseksi. Leirin turvallisuustilanne parani sen jälkeen.