Al-Holin erityisedustaja: Hallituksella kotiuttamiseen selvä tahto

Jussi Tannerin mukaan periaatepäätös tehtiin jo 19.12.2019.

Al-Holin -asioiden erityisedustaja Jussi Tannerin mukaan hallituksella on ollut al-Holin palautuksiin selvä tahto.

– Valtioneuvosto teki viime vuonna 19.12.2019 tämän kuvaamani oikeudellisen velvoitteen mukaisen periaatepäätöksen, ja siinä myös linjattiin hallituksen selvä tahto kotiuttaa lapset niin pian kuin se vaan on mahdollista. Ja tämän tehtävänannon pohjalta me olemme luonnollisesti toimineet, ja minä olen pyrkinyt sen tehtävän suorittamaan, erityisedustaja totesi tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

Tannerin mukaan julkisella vallalla olisi velvoite huolehtia lasten saattaminen turvaan ”myös ilman hallituksen päätöstä, tai riippumatta kokoonpanosta tai väristä”.

– Hallituksen päätös on erittäin tärkeä. Se antaa hyvän selkänojan. Se on rohkea päätös virkamiehenkin näkökulmasta. Mutta se velvoite olisi olemassa ja siitä vastuun kantaisi asiaan kantaisi vastuussa oleva virkamies joka tapauksessa. Vastuussa olevalla virkamiehellä ei tässä tilanteessa ole vaihtoehtoa.

Tannerin mukaan prosessin aikana ilmeni selkeästi, että valtioneuvoston periaatepäätös siitä, että ”velvoitetta vapaaehtoisesti alueelle menneiden aikuisten palauttamisesta ei ole”, ei pystytä mitenkään toteuttamaan.

– Lasten erottaminen äideistään ei ole mahdollista, Tanner sanoi.

– Sellaista maailmaa ei ole, jossa vain lapset voitaisiin kotiuttaa ja äidit jättää sinne.

Henkilöllisyyttä ei haluttu tuoda julki

Erityisedustajan henkilöllisyys on tähän mennessä salattu julkisuudelta.

Ulkoasiainneuvos, alivaltiosihteeri Pekka Puustinen ulkoministeriöstä totesi, ettei al-Holin erityisedustajan henkilöllisyyttä ole aiemmin haluttu tuoda virkamiesharkinnan pohjalla esille. Syynä on hänen mukaansa ollut työrauhan varmistaminen ja turvalliset mahdollisuudet alueella toimimiseen.

– Tämän päivän kotiutus on ensimmäinen, jossa erityisedustaja on käyttänyt harkintavaltaansa myös aikuisten osalta. Suomalaisen hallinnon yksi periaate on, että henkilöitä koskevia päätöksiä ei voi tehdä nimettömän tai kasvottoman viranomaisen toimesta, vaan kussakin tapauksessa on osoitettava virkavastuussa oleva henkilö, Puustinen kertoi tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

– Tästä johtuen meillä on tänään mukana tiedotustilaisuudessa al-Hol -asioiden edustaja.

Kaksikymmentä suomalaista kotiutettu

Tannerin mukaan ulkoministeriö on nyt ollut mukana kotiuttamassa kaksikymmentä perhettä.

– Tällä hetkellä Suomeen on kotiutettu nyt yhteensä noin 20 suomalaista al-Holin leirillä aiemmin pidettyä lasta ja kuusi äitiä yhteensä. Kesällä neljä perhettä pakeni itse – tai olivat aiemmin paenneet – ja avustimme heitä, tai kotiutimme, käytännössä Turkin kautta, Turkista, Tanner kertoi.

Tannerin mukaan erityisedustajan tittelillä on pyritty viestimään ensikädessä ulkomaille sitä, että hänellä on täysi neuvottelu- ja toimintavalta al-Holin kotiutuksia koskevissa asioissa. Hän kertoo johtaneensa asiaa johtanutta ryhmää ulkoasianhallinnossa.

Erityisedustajan mukaan suomalaiset ja saksalaiset virkamiehet ansaitsevat kotiuttamisen onnistumisesta kiitokset.

– Haluan esittää Saksan kollegoille ja kaikille mukana olleille viranomaisille lämpimät kiitokset yhteistyöstä, joka aika vaikeissa olosuhteissa onnistui lähes saumattomasti, erityisedustaja totesi tiedotustilaisuudessa.

Rikosvastuu tutkitaan

Sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkisen mukaan kaikki yli 15-vuotiaat ovat rikosoikeudellisessa vastuussa alueella tehdyistä rikoksista.

– Jokaisen palaajan asema rikosprosessissa selvitetään yksilöllisesti. Esiselvityksessä KRP tutkii, onko syytä epäillä rikosta, ja mikä olisi henkilön asema mahdollisessa esitutkinnassa. Asema voi olla rikoksesta epäilty, asianomistaja tai todistaja.

– Ulkomailla tapahtuneiden rikosten osalta varsinaisen esitutkinnan aloittamisesta päättää valtakunnansyyttäjän toimisto.

Ulkoministeriö on arvioinut, että leirillä on vielä viisi aikuista naista ja viisitoista lasta. Erityisedustajan mukaan vielä leirillä olevaa 15 lasta ”ei ole unohdettu”.