Al-Hol -asia etenee keskiviikkona: Nämä ovat vaihtoehtoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valiokunnan puheenjohtajan mukaan mahdollisia reittejä on muutama.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalla on keskiviikkona mahdollinen välipysäkki al-Hol -skandaalin käsittelyssä. Esityslistalla on kohta ”muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta”, jonka jatkokäsittelystä päätetään.

Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoo Verkkouutisille lähtökohtana olevan, että he voivat joko pyytää valtakunnansyyttäjältä esitutkinnan suorittamista tai sitten esimerkiksi itse pyytää ulkoministeriöltä yhä materiaalia asiasta.

Jos ensimmäinen vaihtoehto toteutuisi, on Ojala-Niemelän mukaan ”tosiseikastosta kyse, eli kaivataan lisätietoja siihen mitä on tapahtunut, eli mitä on tehty tai jätetty tekemättä”.

– Esitutkintaa ei kuitenkaan voi käynnistää sen takia, että olisi jostain normista tai sen soveltamisesta epäselvyyttä. Siihen meillä on mahdollista saada muita apuja, Johanna Ojala-Niemelä sanoo.

Esitutkinnan pyytämisen kynnys määräytyy tavallisen lain mukaan, ja kyseessä on oltava syytä epäillä -tilanteen kynnyksen ylittyminen.

Toisessa vaihtoehdossa olisi valiokunnassa havaittu, ettei ulkoministeriön jo toimittamia materiaaleja vielä katsota riittäviksi.

Valiokunta on jo kuullut kolmea virkamiesoikeuden ja kolmea hallinto-oikeuden professoria, mutta ei ole vielä kuullut valtiosääntöoppineita. He ovat professorit Mikael Hidén, Tuomas Ojanen ja Veli-Pekka Viljanen, joita siis kuullaan myöhemmin.