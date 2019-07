AL: Eläkeiässä rikastunut Leena joutuu piilottelemaan vaurauttaan

Hän toivoo, että annettaisiin reilusti arvo sille, joka on kovalla työllä vaurautensa ansainnut.

Aamulehti kertoo eläkeiässä rikastuneesta yrittäjänaisesta, joka joutuu välillä piilottelemaan vaurauttaan.

Leenalla on oma yritys. Hän on aina hoitanut raha-asiansa mallikkaasti, tehnyt paljon töitä, sijoittanut järkevästi ja kohdannut luottavaisia rahoittajia. Lisäksi hän on ollut rohkea. Hän on ottanut riskejä, uskaltanut vaatia ja kertonut avoimesti tilanteestaan.

– Olen saanut, kuten moni ikäiseni, vaatimattomuuteen ja säästeliäisyyteen kannustavan kasvatuksen. Ei pidä tuhlailla. Arvostan tarkkaa taloudenpitoa, hän kertoo AL:lle.

Kaikilla ei vaurautta kuitenkaan ole. Välillä Leena joutuu piilottelemaan omaa varallisuuttaan.

Aina esimerkiksi reissuseuraa etelänlomille ei ole. Arvomaailmatkin voivat erottaa läheisiä ihmisiä toisistaan.

Leena kertoo, että osa ihmisistä ei ymmärrä vaurastumisen halua. Sellaisessa seurassa hän ei korosta omaa tilannettaan, vaan mieluummin jättäytyy taka-alalle. Hänestä on turha enää kaivella ristiriitoja ihmissuhteisiin tietoisesti.

Kateutta on hänen mukaansa ilmassa, ja se tuntuu kurjalta.

Hän toivoo, että annettaisiin reilusti vaan arvo sille, joka on kovalla työllä vaurautensa ansainnut.