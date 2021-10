Aku Ankan klassikoiden kirjaan Suomessa varoitus: Vanhanaikaisia näkemyksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kustantaja varoittaa Carl Barksin joulutarinoiden perhe-elämän saattavan vaikuttaa ”jopa vastuuttomalta”.

Story House Egmont on julkaissut kovakantisena teoksen Carl Barksin joulutarinat 1950-1957.

Kirjassa on alkuperäisessä asussaan restauroituja jäljennöksiä vuosina 1950-57 ensi kerran ilmestyneistä Aku Ankan jouluaiheisista seikkailuista. Mukana on esimerkiksi superklassikko Tyhjälän joulu (A Christmas for Shacktown) vuodelta 1952.

Suomalaiskustantaja on varustanut arvokirjan sen alkuun sijoitetulla woke-hengen mukaisella disclaimerilla. Siinä todetaan seuraavasti:

”…Tarinoissa esiintyy välillä asenteita ja näkemyksiä esim. perhe-elämästä, tieliikenteestä ja siipikarjan hoidosta, jotka saattavat vaikuttaa auttamattoman vanhanaikaisilta ja jopa vastuuttomilta. Uskomme lukijoiden osaavan tulkita ne ajankuvaksi, ei elämänohjeiksi. Toimitus”

Carl Barks (1901-2000) oli erityisesti Aku Ankan piirtäjänä ja käsikirjoittajana muistettu taiteilija. Häntä pidetään amerikkalaisen sarjakuvamaailman yhtenä arvostetuimmista tekijöistä.