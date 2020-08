Aki Lindén: Täällä koronariski on ainakin 100-kertainen

SDP:n kansanedustajan mukaan maskeja on käytettävä riskien mukaan.

Sosialidemokraattien kansanedustaja, erikoislääkäri Aki Lindén arvioi, että kasvomaskeja tulisi käyttää pääkaupunkiseudun tungoksessa, kuten ruuhkabusseissa ja sisätiloissa. Muualla koronariskit ovat hänen mukaansa pienemmät.

– Eihän tämä niin voi mennä, että maskit kyllä tai maskit ei, vaan maskit riskin mukaan. Ruuhkabusseissa pääkaupunkiseudulla maskit kyllä, mutta ulkotiloissa Savitaipaleella tai Kustavissa ihan turhaa, hän sanoo yhteisöpalvelu Twitterissä.

Lindénin mukaan tartuntariski pääkaupunkiseudulla on 10-kertainen muuhun Suomeen verrattuna. Missään ei hänen mukaansa pidä luopua käsihygieniasta tai suojaetäisyyksistä ”koska maski suojaa”.

– Joukkoliikenne ja muut sisäruuhkat pääkaupunkiseudulla ovat aivan eri asia kuin väljät ulkotilat tai tartuntariski muualla maassa. Tämä on ihan matematiikkaa.

Hän muistuttaa, että 80% suomalaisista asuu alueilla, joissa koronavirustartuntoja on kesä-heinäkuussa ollut viikossa keskimäärin yksi per 400 000 asukasta.

– Maski tuntuisi liioittelulta. Sisätilatungos Helsingissä on riskiltään ainakin 100-kertainen verrattuna Kuopion kauppatoriin.

— Aki Linden (@LindenAki) August 1, 2020