Kolme neljästä tartunnasta Uudellamaalla

Erot maakuntien tartuntaluvuissa ovat suuria.

SDP:n kansanedustaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin entisen toimitusjohtaja Aki Lindénin mukaan Suomi jakaantuu yhä eri alueisiin epidemiatilanteen suhteen.

Hän huomauttaa, että edelleen kolme neljästä tartunnasta todetaan Uudellamaalla.

– Viikon aikana 26.4.-3.5. uusista todetuista #koronavirus tartunnoista (678) tuli 75% Uudeltamaalta. Suomi jakaantuu edelleen epidemiassa hyvin erilaisiin alueisiin, Aki Lindén toteaa Twitterissä.

– Pienemmän tartunnan alueilla haaste on tilanteen pitäminen hyvänä, pääkaupunkiseudulla sen kääntäminen laskuun.

Vuosina 2010-2018 HUSin toimitusjohtajana toiminut Lindén kertoi viime viikolla Facebookissa kuuden kohdan mallista, jossa epidemiatilanteen suhteen siirryttäisiin hiljalleen kohti niin sanottua ”uutta normaalia”.

Erot tartuntaluvuissa ovat kuitenkin suuria jo pelkästään Suomen sisälläkin, mikä vaatii hänen mukaansa joustavuutta. Aki Lindénin mukaan ”Helsingin ja Etelä-Karjalan ero koronaepidemia tartuntojen määrässä per asukas on 30-kertainen”.

– Ei ole perusteltua noudattaa aivan samoja rajoituksia maan kaikissa osissa, hän toteaa.

Suomessa on tällä hetkellä 5254 vahvistettua koronavirustartuntaa. Niistä 3662 on todettu Uudellamaalla. Helsingissä näistä on 1975, Espoossa 550 ja Vantaalla 559.

