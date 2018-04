Akavan Sture Fjäder: Emme ole hiljaa, jos työaikalaissa ei kunnioiteta kiky-sopimusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat käyvät neuvotteluja työaikalaista.

Akava vaatii, että työaikalain uudistamisessa kunnioitetaan kilpailukykysopimuksen linjauksia paikallisesta sopimisesta.

– Pitää muistaa, että palkansaajat tekivät isoja myönnytyksiä kilpailukykysopimuksessa. Emme hyväksy, että uudessa työaikalaissa jostakin syystä ei kunnioitettaisi nykyisiä menettelytapoja ja määräyksiä. Jos ei kunnioiteta, emme aio jäädä hiljaa katsomaan tilannetta, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Myös SAK varoitti tänään, että hallitus ei voi laajentaa paikallista sopimista ohi työehtosopimusten ilman, että sillä olisi vakavia seurauksia työmarkkinarauhalle.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat käyvät neuvotteluja työaikalaista. Valmista odotetaan lähiaikoina. Lakiuudistuksen yhteydessä paikallisen sopimisen laajuus on noussut keskusteluun.

– Nykyisen neuvottelukierroksen aikana paikallista sopimista on edistetty kiky-sopimuksen mukaisesti. En näe mitään syytä, että tätä ei nyt arvostettaisi, Fjäder toteaa.

Akava edellyttää lisäksi, että työaikalain soveltamisalan tulee olla mahdollisimman laaja.

– Asiantuntijoiden ja keskijohdon tulee kuulua työaikalain soveltamisalan piiriin. Poikkeukset lain soveltamisalaan on määriteltävä selkeästi, jatkaa Fjäder.

Esitys uudeksi työaikalaiksi on valmisteilla ja sen on määrä tulla eduskunnan käsittelyyn kesäkuussa. Voimassa oleva työaikalaki on vuodelta 1996.

