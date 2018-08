Akava vaatii budjettiriihessä investointeja innovaatioihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Akavan mielestä Suomen innovaatioinvestoinnit on pikaisesti saatava takaisin kasvuun.

Innovaatioinvestointien alamäki on kestänyt vuosia, ja niiden osuus bruttokansantuotteesta oli vain 2,7 prosenttia vuonna 2016.

– Nykyinen innovaatioinvestointien taso on aivan riittämätön, jos halutaan pohjustaa talouskasvua tai työllisyyskehitystä. Akava katsoo, että Suomen tavoitteeksi on otettava, että innovaatioinvestoinnit ylittävät neljän prosentin bruttokansantuoteosuuden vuoteen 2025 mennessä. Panostuksia on lisättävä teollisuudessa, mutta myös pienten ja keskisuurten yritysten innovaatioihin pohjaavassa kasvussa ja kansainvälistymisessä, toteaa vastaava lakimies Vesa Vuorenkoski.

Akava esittää innovaatioiden lisäämiseksi muun muassa ohjelmaa strategisen tutkimuksen tueksi, jolla tuetaan teollisuuden monipuolistamisen ja laajentumista uusille liiketoiminta-alueille.

– Kasvavan pk-sektorin innovaatiotoiminnan lisäämiseksi kehitetään palvelupolkua ja lisäksi luodaan yrityksille keinot tekoälyn arkipäiväiseen soveltamiseen toiminnassaan. Budjettiriihessä on myös tehtävä päätökset Business Finlandin innovaatiotukien lisäämisestä.

Akava korostaa lisäksi korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön lisäämistä yritysyhteistyöhön kannustavan rahoitusmallin avulla. Rahoituksen kasvattamiseen tulee laatia pitkän aikavälin ohjelma.

– Sana ”innovaatio” tarkoittaa uuden tekemistä. Suomalaisen yritystukipolitiikan johtoajatus tuntuu kuitenkin olevan, että vanha keino on parempi kuin pussillinen uusia. Työ- ja elinkeinoministeriön yritystukiraportin mukaan noin 10 prosenttia yritystuista on uudistavia ja loput vanhaa säilyttäviä. Yrityksiä on huomattavasti enemmän rohkaistava investoimaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen, uuden luomiseen ja uusiutumiseen, sanoo Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.