Akatemialta 1,7 miljoonaa suomalaiselle koronarokotteelle

Professorien hanke on adenovirusvektoriin perustuva COVID-19-rokote.

Suomen Akatemia on julkistanut 10 miljoonan euron rahoituksensa COVID-19-rokote- ja lääkekehityshankkeille. Kyseessä on nopea erityishaku, jossa tavoitteiden kiireellisyyden vuoksi rahoitetan ”korkeatasoisia hankkeita, joissa on jo käynnissä SARS-CoV-2-rokote- ja lääkekehitystutkimusta tai koronavirusrokotteiden ja -lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tutkimusta”.

Yksi hankkeista on paljon huomiota herättänyt professori Kari Alitalon, professori Kalle Sakselan ja akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttualan hanke ”Adenovirusvektoriin perustuva COVID-19 rokote / Konsortio: FINCOVAC”.

Kyseessä on täysin kotimainen hanke koronavirusrokotteen kehittämiseksi. Sille myönnettiin 1,7 miljoonaa euroa tutkimuksen erityisrahoitusta. Tämä turvaa hankkeen kehittämisen sen kolmannen vaiheen alkuun saakka.

Akatemia rahoitti kaikkiaan 10 hakemusta seitsemälle tutkimusorganisaatiolle.

EDIT: Myönnettyä rahasummaa korjattu.

