Ajoneuvon kerrotaan räjähtäneen Itä-Ukrainan Donetskissa

Itä-Ukrainan separatistien hallitsemassa Donetskin kaupungissa on tapahtunut suuri räjähdys, kertoo Venäjän valtionmedia.

Alustavien tietojen perusteella räjähdys olisi sattunut paikallishallinnon rakennuksen edustalla. Tapahtumapaikalle on saapunut suuri määrä poliiseja ja turvallisuusjoukkoja.

Auton kerrotaan kuuluneen paikalliselle miliisijohtajalle, joka ei kuitenkaan loukkaantunut räjähdyksessä.

Venäjän tukeman Donetskin ”kansantasavallan” johtaja Denis Pushilin kertoi perjantaina siviiliväestön massaevakuoinnista Ukrainan väitettyjen hyökkäysaikeiden vuoksi. Ukrainan hallitus on kiistänyt väitteet.

Kaupungin huoltoasemille ja käteisautomaateille muodostui perjantai-iltaan mennessä pitkiä jonoja. Sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvia alueelle tuoduista evakuointibusseista, joihin on koottu ainakin lapsia.

Koulut on suljettu sekä Donetskissa että Luhanskissa. Hälytyssireenit ovat lisäksi soineet Donetskin kaupungissa. Evakuointiohjeita on lähetetty alueen asukkaille tekstiviestien kautta.

Turvallisuuspolitiikan asiantuntija Michael Horowitzin mukaan Luhanskin separatistijohtaja olisi määrännyt liikekannallepanon ja kutsunut kaikki kynnelle kykenevät miehet aseisiin. Miliisijoukkojen tukikohdan edustalle muodostuneesta jonosta on julkaistu video sosiaalisessa mediassa.

Venäjän mediassa on esitetty perjantaina separatistihallinnon julkaisemaa videota tulitaistelusta, jonka väitetään esittävän Ukrainan ”sabotöörien” torjumista. Paikallishallinnon mukaan suunnitelmana olisi ollut kloorikaasua sisältävien säiliöiden räjäyttäminen. Asiantuntijat ovat pitäneet väitteitä epäuskottavina.

Videos circulating of emergency forces and police being rushed to the scene pic.twitter.com/drGy9R69aK

Air raid sirens are sounding in Donetsk city after an evacuation order was given by authorities. pic.twitter.com/fCFFae7jZF

— Kyle Glen (@KyleJGlen) February 18, 2022