Ajokorttiasetukseen tulossa muutoksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee muutoksia ajokorteista annettuun asetukseen.

Ajokorttilain mukaan henkilö, joka suorittaa kuljettajantutkinnon ajokokeen tai käsittelykokeen automaattivaihteisella ajoneuvolla, saa lähtökohtaisesti kuljettaa vain automaattivaihteista, tutkinnon luokkaa vastaavaa ajoneuvoa.

Poikkeuksen muodostavat C-, CE-, D- ja DE-luokan ajo-oikeudet, jos henkilö on aikaisemmin suorittanut jonkin asetuksessa määritellyn ajoneuvoluokan ajokokeen manuaalivaihteisella ajoneuvolla. Näihin poikkeuksiin ehdotetaan lisättäväksi ajoneuvoyhdistelmien kuljettamiseen oikeuttavat BE-, C1-, C1E-, D1- ja D1E -ajokorttiluokat.

– Koska nykyisin raskaskalusto on tyypillisesti automaattivaihteista, helpottaisi uudistus tutkintoajoneuvojen saatavuutta sekä lisäisi oman ajoneuvon käyttömahdollisuutta ajokokeessa, liikenne- ja viestintäministeriöstä sanotaan.

Lisäksi tutkintoajoneuvojen vaatimuksia aiotaan muuttaa A2-luokan moottoripyörän osalta. Asetusmuutoksella päivitettäisiin tutkintoajoneuvon kuutiotilavuutta koskevat vaatimukset nykytilannetta vastaavaksi ja helpotettaisiin tutkintoajoneuvojen saatavuutta. Muutoksen myötä myös puolustusvoimissa koulutetut voisivat saada A2-luokan ajo-oikeuden.

Muutosten taustalla on EU-direktiivi.