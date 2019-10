”Ajetaanko tässä autoilun Neuvostoliittoa?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaiset tyrmää Matti Liskin työryhmän ideat liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän tutkimaan päästöjen ohjauskeinoja. Työ on valmistunut ja taloustieteen professori Matti Liskin työryhmä esittää, että bensan ja dieselin myyntiin tulisi kiintiöt, joita valtio myisi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tyrmää idean ja korostaa, ettei syytä työryhmää ideoista, vaan poliitikkoja päättömistä tavoitteista.

– Tutkijoiden rajussa ulostulossa on nähtävissä konkreettisesti, miten järjettömiä päätöksiä liikenteen rajoittamisesta muut kuin perussuomalaiset ajavat, perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä toteaa.

– Professori Liski on itsekin todennut, että he vain kertovat, miten tavoitteisiin päästään. Tässä sitten on vastaus hulluille tavoitteille siis, Mäkelä toteaa.

Mäkelä viittaa paitsi hallituksen tavoitteisiin puolittaa liikenteen päästöt, myös vuoden 2018 lopulla kaikkien muiden puolueiden paitsi perussuomalaisten allekirjoittamiin rajuihin ilmastolinjauksiin.

– Me jäimme siitä pois, koska ymmärsimme, että linjaukset ovat mahdottomia. Ymmärsiköhän kokoomus ja keskusta, mitä olivat päättämässä? Ovatko he tekemässä sosialistien kanssa tarkoituksella Suomesta autoilun Neuvostoliittoa, suunnitelmataloutta, Mäkelä ihmettelee.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä vastustaa myös hallituksen kaavailemaa tuntuvaa polttoaineveron korotusta.