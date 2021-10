”Ajelehdimme ajopuuna – ei näin, Sanna Marin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajat valittelevat, ettei Suomella ole kantaa EU:n talous- ja rahaliiton sääntöjen uudistukseen.

Eduskunnassa puhuttiin keskiviikkona valtioneuvoston selonteosta EU-politiikasta. Opposition kokoomuksen ryhmäpuhuja Sinuhe Wallinheimo sanoi puolueen olevan erityisen huolissaan Suomen vaikuttamisesta EU:n yhteisessä talouspolitiikassa.

– Viimeksi viime viikolla julkisuudessa uutisoitiin, että Suomi lähtee komission johdolla käytäviin neuvotteluihin taloussääntöjen uudistamisesta ilman selvää kantaa. Emmekä me ole yksin huoliemme kanssa, nimittäin esimerkiksi euroedustaja (SDP:n Eero) Heinäluoma on todennut, että on hyvin vaikeaa puhua parlamentissa ymmärrystä Suomen kannoille, kun ei ole varma, mitä ne kannat ovat, Sinuhe Wallinheimo sanoi.

Wallinheimo totesi eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) sanoneen, että emme ole seurailija tai sivustakatselija.

– No, milloin me saamme kuulla hallituksen kannan kysymykseen alijäämäsäännön noudattamisesta? Nythän ministeri (Annika) Saarikko on jo kertonut haluavansa paluuta alijäämäsääntöön, kun taas te olette sanonut, että asiasta ei ole vielä päätetty. Kyllä tämä nyt kuulostaa sivustaseurailijan roolilta, Wallinheimo katsoi.

Kokoomuksen Timo Heinonen pahoitteli, ettei pääministeri Sanna Marin (sd.) voinut EU-kokousten vuoksi olla paikalla.

– Me olisimme kaivanneet — ja uskon, että Suomen kansakin olisi — kaikkien näiden uutisten, mitä nyt on ollut tässä viime viikkoina pääministeristä, lisäksi ihan asiauutisointia hänen linjauksistaan, Eurooppa-politiikasta, talouspolitiikasta, siitä, mihin suuntaan Eurooppaa viedään, niin että olisi ollut paikallaan, että hän olisi ollut täällä paikalla, Timo Heinonen sanoi.

Hänen mukaansa aiheellinen kysymys kuuluu, onko pääministeri Marinin hallituksella käytännössä enää lainkaan EU-politiikkaa ja sen kautta omaa politiikkaa ajettavista asioista.

– Meillä on tällä hetkellä käynnissä Euroopassa keskustelu siitä, miten talous- ja rahaliiton sääntöjä uudistetaan. Pääministeri Marin on julkisuudessa sanonut, että Suomella ei ole kantaa tähän aivan keskeisen suureen Euroopan tulevaisuuskysymykseen, vaan kuulemma odotetaan komission esitystä. Miten voimme tällä tavalla olla kuin ajopuu ja ajelehtia täällä EU:ssa ja odottaa, että se ajopuu jossain vaiheessa tulee Suomenlahdelle ja törmää Pohjanlahden pohjukkaan, ja sitten katsoa, mitä sieltä tulee.

– Ei, arvoisa pääministeri Marin, näin. Toivottavasti teidän avustajanne edes seuraisivat tätä istuntoa, Heinonen toivoi.