Aivotutkija MTV:lle: Näin työpäivää pitäisi tauottaa

Palautumista voi tehostaa esimerkiksi kuuntelemalla musiikkia.

Aivotutkija ja professori Minna Huotilainen kehottaa pitämään työpäivän aikana lyhyitä hengähdystaukoja, joihin lasketaan esimerkiksi vesilasillisen noutaminen keittiöstä.

Hän painottaa MTV:lle, että jokaisesta päivästä on löydyttävä aikaa myös varsinaisille lounas- ja kahvitauoille. Sosiaalisen median selailu ei ole parasta mahdollista taukotoimintaa.

– Pääseehän siinä työtehtävästä irti, mutta huonona puolena on, että ollaan samalla tavalla ruudun ääressä. Ruudulta tulee valtava määrä uutta tietoa, informaatiotulvaa, joka aivojen täytyy taas jaksaa prosessoida. Se on samantyylistä kuin työ, Minna Huotilainen sanoo.

Professori muistuttaa pitkäaikaisen istumisen olevan tutkitusti terveysriski. Istumatyötä tekevien keho kaipaisi myös liikettä.

– Toki on parempi, jos makaa sohvalla, kuin että istuisi tauon siinä samassa työtuolissa ja siltä samalta koneelta katselisi kissavideoita. Silloin samoja elementtejä on niin paljon, että on vaikeaa nähdä, miten se tuntuisi tauolta, Huotilainen pohtii.

Yksi vaihtoehto on kuunnella musiikkia palautumisen tehostamiseksi.

– Musiikilla on voimakas vaikutus fysiologiaan, ja sen avulla pystyy hyvin palautumaan.